Мария Миронова пожаловалась, что 4-летний сын её никуда не отпускает

Популярная актриса отдыхает с младшим ребенком в итальянском Сан-Ремо Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Я мама – 24/7» - написала недавно Мария Миронова в своем микроблоге. - Любая отлучка не рассматривается. Даже в душ… Няня в присутствии мамы не рассматривается тоже»...

Четырехлетний сын Фёдор маму не отпускает от себя. Он либо у неё на руках, либо держит её за руку. Чтобы проводить с сыном как можно больше времени Мария Миронова полтора месяца назад ушла из театра «Ленком», в котором служила 25 лет.

Её подписчики сразу же вспомнили, что «маминькиным сыночком» был и отец Марии – Андрей Миронов.

Отмечают сходство внука со знаменитым дедом. Примерно то же говорили и про её старшего сына – Андрея. Между тем сыновья Марии не очень-то похожи. И скорее всего, они похожи не на деда, а на отца – каждый на своего.

Старший - 31-летний Андрей Миронов - родился в первом браке актрисы с бизнесменом Игорем Удаловым. Мария Миронова стала мамой в 19 лет: «Игорь — человек, которому я буду благодарна по гроб своей жизни. Понимаете, он из редкой породы бескорыстных людей. Он многое мне дал — огромное количество поддержки, любви, и делал это абсолютно бескорыстно», — вспоминает своего первого мужа Мария, с которым она рассталась через семь лет. Но сохраняет с ним прекрасные отношения до сих пор.

Про своего нынешнего мужа, которого зовут Андрей, Мария рассказала, что он работает в компании, которая занимается медицинскими технологиями. И он действительно младше её, но ненамного. Правда, журналисты считают, что её муж - артист Андрей Сорока. Он – ровесник старшего сына Марии. Возможно, поэтому она не любит рассказывать о нём. Их сын Федор родился в 2019 году. Марии было 46 лет. И она уехала рожать в Грецию, где взрослых женщин не называют «старородящими».

«Я, конечно, не буду рассказывать, что рожать в 46 лет очень легко. Это было бы неправдой. Беременность и роды в 20 лет, и сейчас - это две большие разницы, - рассказала Мария Миронова в интервью «КП». - Было гораздо сложнее и физически, и психологически. Но я была готова к трудностям. Хотя в Европе к сорокалетним роженицам совсем по-другому относятся, не так, как у нас. Там таких женщин много. Моя подруга родила в 52 года.

И это прекрасно, что не только продолжительность жизни выросла, но и женский репродуктивный возраст. Это необязательно результат достижений современных медицинских технологий. Я имею в виду ЭКО. У меня все получилось естественно, хотя я уважаю женщин, которые ради ребенка идут на ЭКО, на гормональную терапию. Но для меня это неприемлемо, я консерватор и трусиха, считаю, что гормональная терапия для здоровья не проходит бесследно».