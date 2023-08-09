В Китае нашли останки человека неизвестного вида: его черты походят на инопланетные

Исследователи сделали вывод, что обнаружена совершенно новая линия гомининов в Азии. Фото: Shutterstock

Сегодня весьма убедительно доказано: на Земле, помимо нас (Homo sapiens), самостоятельно существовали люди еще двух видов: неандертальцы (Homo neanderthalensis) и денисовцы (Homo sapiens Denisovan). Но, похоже, был и третий. Его окаменелые останки – части черепа, челюсть, кости ног - китайские антропологи откопали в Восточном Китае в 2019 году. Ныне они отчитались о результатах исследований, которые провели вместе с британскими учеными из Йоркского университета и коллегами из испанского НИИ эволюции человека (China's Xi'an Jiaotong University, UK's University of York, Spain's National Research Center on Human Evolution).

Останки принадлежали подростку примерно 12 лет, который жил 300 тысяч лет назад. Своими чертами он был похож и на нас – современных людей, и на каких-то более древних и примитивных. Обладал большими глазницами и маленьким подбородком – почти как у пришельцев на их «традиционных» изображениях.

Недоумевая, исследователи сделали вывод, что обнаружена совершенно новая линия гомининов в Азии. И предположили, что подросток – своего рода гибрид между представителями ветви, от которой произошли современные люди, и той, которая привела к появлению денисовцев или неандертальцев.

Возможно, найдены останки представителей неизвестной эволюционной ветви.

Хотя не исключено, что ученые поторопились со своим громким заявлением о том, что землян какое-то время представляли четыре вида разумных существ. «Китайский подросток» мог просто родиться в результате близких контактов каких-нибудь Homo sapiens и каких-нибудь не Homo sapiens. Известно ведь, что наши далекие предки и неандертальцы такие контакты имели. Почему их не должны были иметь денисовцы?

В любом случае исследования удивляют, поскольку свидетельствуют: современные черты стали появляться у людей еще 300 тысяч лет назад, а не 120 тысяч, как казалось раньше.