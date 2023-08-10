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Умные вещи10 августа 2023 9:02

ВКонтакте — лидер среди соцсетей по месячной аудитории в России: в июле она выросла до 87,6 млн

Согласно данным проекта Cross Web Mediascope, ВКонтакте достигла рекордного показателя месячной аудитории в России
Согласно данным проекта Cross Web Mediascope, ВКонтакте достигла рекордного показателя месячной аудитории в России

Согласно данным проекта Cross Web Mediascope, ВКонтакте достигла рекордного показателя месячной аудитории в России

В июле 2023 аудитория ВКонтакте увеличилась на 4,1 млн по сравнению с прошлым годом и составила 87,6 млн. Это наибольший показатель среди всех социальных сетей в рунете.

ВКонтакте сохраняет лидерство как самая популярная соцсеть в России — ежемесячно ВКонтакте пользуется 85% аудитории рунета. Самыми востребованными у пользователей сервисами внутри социальной сети являются видео, короткие вертикальные ролики (клипы), лента новостей и лента рекомендаций, мессенджер, сообщества и платформа VK Mini Apps.

Число ежедневных просмотров в VK Видео (не включая клипы) составляет почти 2 млрд, а в VK Клипах — 1 млрд. Каждый квартал растёт активность пользователей, связанная с лентой новостей и лентой рекомендаций — в первом квартале 2023 года рост составил 37% год к году.

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