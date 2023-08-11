Почему дорожает такси — причины и следствие

Про подорожание поездок в такси говорят уже все. И, похоже, ценник будет расти и дальше… Фото: Иван МАКЕЕВ

Про подорожание поездок в такси говорят уже все. И, похоже, ценник будет расти и дальше…

Мнение главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова:

- Причин подорожания несколько, и они действительно вполне объективные. Главная – автомобили. Сейчас обновление парка замедлилось – все очень дорого. Даже в Москве еще недавно средний возраст таксомотора не превышал трех лет, сейчас уже – четыре. Пока нас возят на машинах выпуска 2019–2021 годов, но подходит время закупки техники на смену самой старой. И это совсем другие деньги. Тут «двигаться» в цене никто не будет, за все это заплатит клиент. Ни параллельный импорт, ни наш производитель никакого чуда не сотворили, все жестко подорожало.

Второе – обслуживание. Запчасти, расходники, бензин – подорожали, экономить особо не на чем, если не хочешь убить технику.

Третье – зарплата и штат. Начался отток таксистов, потому что в соседних республиках (Киргизии, Узбекистане) люди тоже стали зарабатывать больше. Сейчас, по некоторым данным, средняя зарплата таксиста в Казахстане – 750–780 долларов, в Узбекистане – 340–360, в Киргизии – где-то 370 долларов. Но живут люди при этом дома, не надо некуда уезжать, снимать жилье, питаться втридорога. За 3 тыс. рублей в день желающих уже не найти. Уже хотят 3,5 тыс. и 4 тыс. в день.

Отток заметен, и компании такси вынуждены повышать зарплату водителям. Есть еще агрегаторы, их комиссия составляет 23–35%. Наверно, они могли бы «подвинуться», но это вряд ли.

Если все сложить, то автомобиль такси должен за день (в Москве) привозить 13 000–15 000 рублей. В среднем в Москве такси делает 15 поездок, значит, каждая, в среднем, должна стоить 1 тыс. рублей. Пока это 770 рублей, по подсчетам «ЧекИндекса». Но есть понимание, что в ближайший год такси прибавит еще 15–20%, а потом еще. И перестанет быть «подъемным» для многих кошельков видом транспорта.