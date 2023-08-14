У попа была собака (очень грустная песня)

Андрюша (Павел Деревянко) очень старается прервать свой день сурка. Но делает для этого исключительно глупости. Фото: Кадр из фильма

Кредит-менеджер Андрюша (Павел Деревянко) зажил жизнь в обратную сторону, ежедневно просыпаясь в предыдущем дне. Кончай бухать, сказали ему вчерашние друзья, и это был дельный совет, но он не помог. Вчерашняя медицина оказалась бессильна, но вспомнила, что такое уже было у Стругацких, и посоветовала приходить позавчера. Стругацкие сами по себе - довольно скверные авторы, и заново переживать то, что у них и в первый-то раз было написано никак, - это наказание за очень большие грехи. Равно как и ежедневное прослушивание песни рэпера Басты «Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опрокинь», вот этого подростково-бунтарского мусора, который дебелая соседка (Кристина Асмус) разучивает с восьми утра к музыкальному конкурсу (убил бы).

Аццкие кары падают на Андрюшу за: отказ в кредите неплательщику кредитов, игнор мамы, беспорядочный трах с девушками друзей и знакомых (охотно отдающимися кому попало в туалете) и неявку к другу-фокуснику на кастинг передачи «Шоу магов» (за такое гореть ему в аду вечно). Когда грехов набирается явно недостаточно, героя заставляют барыжить кредитами (впрочем, кидок собственного банка на ссуду по подложным паспортам явно не кажется авторам большим прегрешением и не слишком роняет героя в их глазах).

Из всего изложенного ясно, что день сурка накрыл саму режиссершу Агранович. Когда-то она ловко дебютировала сериалом «The Tелки», переиначив самоупоенную прозу Сергея Минаева в историю женской мести успешному самцу. Однако «Сансара» по сценарию Минаева Саввы делает наказание богатеньких Буратин и переделку их в богатеньких Артемонов магистральной темой Агранович, предсказать очередную постановку которой так же просто, как вчерашне-завтрашний день Андрюши. Это будет фем-экранизация наглого текста очередного бородатого Минаева о том, как стать зайкой без потери в деньгах.

Напасть повтора унылых дней и серийных фильмов не делает авторов специалистами в сурковедении. Нагромождение в тему ангелов, знамений, буддийской сансары и дешевой стругацкой метафизики говорит о девичьей страсти модненько иррационализировать совершенно понятный и ни секунды не мистический сюжет.

День сурка - не фэнтези и не прикол, как мнится дуракам, употребляющим подобную лексику. Сурок - это кризис среднего возраста обеспеченных мужчин мизантропического склада. На жизненном экваторе они сознают, что достигли потолка, ибо карьерный рост связан с расширением числа подчиненных, на которых у них аллергия. Женщины не волнуют их дольше одной ночи, перфекционизм ведет к потреблению одинаковых напитков, одинаковых костюмов, одинакового парфюма и сетевых отелей лакшери-стайла. Эпохальные книги прочитаны, фильмы посмотрены, семьи, детей, бедности, проблем, желаний, дружб, открытий не предвидится. Впереди у них десять тысяч одинаковых дней, кипа однообразно заработанных денег, несколько ведер элитного алкоголя и несколько десятков уестествленных дам, неотличимых друг от друга. Выйти из беличьей карусели можно, только меняя себя - в худшую (дебоши, запои, потеря человеческого облика) и лучшую (авантюристическая забота о ближних) сторону.

Понять это ни Минаевым, ни Агранович, кажется, не дано, а на креативных продюсеров Марусю Трубникову и Наталью Шик и расчета не было, у них по имени-фамилии все ясно. В психологии они смыслят не больше, чем в сурках, и потому обесценивают саму идею добрых дел. Спасти брак женщины, отдающейся коллегам в туалете, невозможно. Знакомить клушу, влюбленно терпящую побои мужа, с новым кавалером бесполезно: она его не заметит, даже если играет его Константин Крюков. Выбивать оружие у убежденного суицидника опасно: в следующий раз он грохнет не только себя, но и кого-то рядом. Ссужать баблом вечного должника, готового с горя палить по окружающим, - не лучшая идея. Полезный эффект от богоугодных действий Андрюши, направленных на размыкание цепи инертных дней, близок к нулю (за вычетом духовного роста, на который и Андрюше, и Минаевым, признаться, положить с прибором).

Ну разве что Басту больше никогда не слышать. Это хоть и малая, но понятная и достойная цель разумного человека.

Стоило ли вокруг восемь серий городить - уже вопрос.

Создатель «Дня сурка» Гарольд Рэмис вполне укладывался в полтора часа.

«САНСАРА»

2023.

Реж. Мария Агранович.

Окко