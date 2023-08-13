"Калашников" приспособили под патроны НАТО

Концерн "Калашников" представит новую версию легендарного автомата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тот, кто посетит Международный военно-технический форум «Армия-2023» в подмосковном парке «Патриот» (он будет работать с 14 по 23 августа), увидит немало интересных оружейных экспонатов.

Среди них – автомат АК-19. Его демонстрирует наш знаменитый концерн «Калашников» (презентация этого ствола была на таком же форуме в 2020 году, но сейчас выставили более совершенную версию, новый образец).

Для далекого от военных дел обывателя вот такие фразы в рекламном буклете об этом оружии мало что говорят: «В короткоствольном исполнении, отличается эргономикой, адаптацией к всесуточному применению». А вот это – «АК-19 обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы», - такое понятно даже школьнику. Ну а теперь, давайте попытаемся разобраться, что это за ствол, как и почему он появился. Что там нам говорят конструкторы?

Автомат АК-19 был разработан на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12. Но в отличие от базовой платформы использует патрон натовского калибра - 5,56 мм. Автомат является новейшим экспортным вариантом автомата Калашникова.

Сравнивая характеристики АК-19 и АК-12, с трудом обнаруживаешь их отличия. А они есть. И не только в разнице калибров и длине ствола:

- Шаг нарезов (расстояние, за которое пуля делает один оборот вокруг оси) у АК-19 - 178 мм, а у АК-12 - 195 мм;.

- Вместо дульного тормоза-компенсатора на АК-19 установлен несъёмный пламегаситель;

- Ударно-спусковой механизм АК-19 не предусматривает режима стрельбы с отсечкой очереди длиной в два выстрела.

Мне много раз и со многими знатоками нашего боевого стрелкового оружия приходилось говорить про АК-19.

Зачем мы сделали его под западный патрон? Мне отвечали: во-первых, это расширит объем экспорта. Сегодня во всем мире чаще всего применяются два калибра: натовский 5.56 и советский 7.62. Во-вторых, ряд оружейных экспертов считают, что патрон 5.56х45 имеет более высокие баллистические характеристики. Дескать, благодаря форме патрона, он более надежен при подаче из магазина, и вызывает меньше неисправностей. Но эти утверждения спорные.

Были и шуточные доказательства: чтобы патроны трофейные не пропадали в случае конфликта с вероятным противником.

Некоторые эксперты и сейчас убеждены, что более реальной версией выглядит возможная попытка «Калашникова» укрепить позиции на мировом оружейном рынке. Ведь АК до сих пор стоят на вооружении многих армий.

ПАСПОРТ АК-19

- Масса, кг — 3,35

- Калибр, мм — 5,56

- Патрон — 5,56×45

- Длина, мм — 940

- Начальная скорость пули, м/с — 940

- Скорострельность выстрелов/мин — 700

- Прицельная дальность, м — 1000