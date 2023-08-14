VK запустила VK Видео на iOS

Полноформатный запуск запланирован на осень текущего года

В мобильном приложении доступен просмотр видео из многомиллионного каталога: эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики. В период бета-тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения будут совершенствоваться с учётом пожеланий и отзывов зрителей и авторов платформы.

Полноформатный запуск запланирован на осень текущего года.

О платформе

VK Видео — платформа, которая объединяет видео и трансляции со всех ресурсов VK: ВКонтакте, Одноклассников и других. На витрине зрителям доступна широкая библиотека профессионального и UGC-контента: фильмы, шоу, сериалы, видео от блогеров, собственные проекты. Монетизация платформы осуществляется с помощью рекламы (коротких прероллов) в роликах и прямых трансляциях.

Запуск VK Видео состоялся осенью 2021 года. По итогам первого года работы платформа зафиксировала устойчивый рост интереса со стороны зрителей, авторов и правообладателей. Среднесуточное количество просмотров VK Видео во втором квартале 2023 года выросло на 14% по сравнению со вторым кварталом 2022 года и достигло 1,91 млрд. Этого удалось достичь, в том числе благодаря совершенствованию рекомендательных алгоритмов — просмотры на главной витрине видео во втором квартале 2023 года выросли на 38% по сравнению со вторым кварталом прошлого года.