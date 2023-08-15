Семь вещей, которым еще не поздно научить первоклашку

- Читать ты уже умеешь, а в школе узнаешь, как посчитать площадь пиццы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Родители часто гордятся успехами своих дошколят: «Мой Петя с пяти лет читает!», «А моя Оля так красиво крючки в прописи выводит, просто загляденье!». Действительно, умение читать и писать к началу школьной жизни - весьма полезные навыки. Хотя для поступления в первый класс они необязательны, учителя признаются: читающие первачки имеют приличную фору перед одноклассниками. Но все же это далеко не главное умение. Потому что и складывать буквы в слога и слова, и писать в первом классе научат. А вот насколько успешно - во многом зависит от того, полностью ли готов ученичок к обучению. И это вполне можно проверить и немного скорректировать за оставшиеся недели. Вот что советуют учителя родителям в педагогических чатах.

1. Установите режим.

Школьник обязательно должен высыпаться!

Медицинский психолог Ксения Дементьева уверена, что если ребенок мало спит, это приводит к снижению концентрации внимания, ухудшению памяти и скорости обработки информации. Также могут появляться перепады настроения, раздражительность, плаксивость, обидчивость.

Современная медицина считает, что жестких норм для сна нет - очень уж индивидуальны потребности каждого организма. Но для ориентира приводятся усредненные цифры. И вот младшеклассникам для полноценного отдыха и восстановления может потребоваться 10 - 11 часов сна в сутки. То есть, чтобы вставать в 7 утра (а первачки по закону учатся только в первую смену), ложиться ребенок должен не позже 21 часа.

Вырабатывается привычка в среднем около месяца, так что начинать приучать ученика надо было еще позавчера.

2. Учите концентрироваться не менее 20 минут.

Ребенок к 1-му классу должен уметь фокусировать внимание даже на неинтересных ему занятиях. Этот навык можно потренировать. Просите ребенка сделать какие-то скрупулезные скучные действия. Например: «Помоги мне рассортировать фасоль в два мешочка - белую в один, цветную в другой. Когда закончишь, пойдем гулять». Или «Разложи, пожалуйста, детали своего конструктора по нужным ячейкам. Когда закончишь - сможешь поиграть» и т. п.

3. Порепетируйте с одеждой.

Мамы первоклашек, особенно если это первый ребенок в семье, часто слишком уж ответственно подходят к выбору школьной формы. Покупают сыну красивый костюм, стильную рубашку с галстуком. А 1 сентября выясняется, что мальчишка не умеет расстегивать и застегивать ремень. (Пиджак, по родительскому опыту, кстати, не слишком-то нужен - в классах обычно тепло, а детям в нем уж очень некомфортно).

«Я вожу своих первоклашек в туалет строем, жду выхода мальчиков и поправляю им одежду. Родители, я же не в детском саду работаю! Учите детей пользоваться пуговицами, ремнями, шнурками!» - крик души одной из учительниц в чате.

Помните, что ученики обоего пола должны успевать переодеваться на физкультуру за 10 - 15 минут перемены, в том числе застегнуть все пуговицы на блузках и рубашках.

4. Играйте в карты.

Очень важное умение для ученика - способность действовать по уже заведенным правилам. Не придумывать их самому в моменте, не перекраивать под себя, а как велела Марьванна, так и делать. И этот навык тоже можно тренировать (причем в довольно приятной обстановке): играйте с детьми в настольные игры с четкой системой правил. И не позволяйте мухлевать. Лучше не простые ходилки, а что-то с карточками, чтобы нужно было не только следить за ходом игры, но еще выполнять какие-то действия дополнительно. Карточные игры тоже подойдут, кстати.

5. «Ты теперь не Лелик, а Алексей».

К моменту поступления в первый класс ребенок должен ориентироваться в мире на соответствующем возрастному развитию уровне. Проверьте, что ваша дочь или ваш сын отвечает на следующие вопросы:

Как тебя зовут? Как твои имя, фамилия, отчество? (Ребенок должен ответить, что зовут его Алексей Иванович Смирнов, а не Лелик.)

Как зовут твою маму, твоего отца? (Не «мама Наташа», а «Наталья Сергеевна» и т. п.)

Где ты живешь? По какому адресу? (Повторите, кстати, это очень важные для безопасности ребенка данные.)

Кем работает твоя мама/твой папа? (Не «на работе», а «парикмахер», «компьютерщик», «водитель».)

Как называется страна, где мы живем?

В каком городе или селе мы живем?

6. Представьте школу в деталях.

Многих тревожных детей перспектива нового коллектива, новой жизни пугает. Очень полезно обсудить с ними в деталях их школьную жизнь. Может быть, даже поиграть в нее. Особенно хорошо, если в игре будут участвовать более взрослые ребята, уже имеющие опыт школьной жизни.

Нужно обязательно проговорить:

как обращаться к учителю (по имени-отчеству, на вы);

как привлечь внимание учителя, если что-то нужно спросить или попросить (поднять руку);

что делать, если заблудился в коридорах и не можешь найти класс (обратиться к взрослому, учителю, охраннику);

как быть, если на уроке захотелось в туалет (проговорите, что именно нужно сказать: «Светлана Юрьевна, можно мне выйти в туалет?»);

как быть, если плохо себя почувствовал на уроке - болит голова, живот, сильно ударился и пальцы не шевелятся или поранился и идет кровь (рассказать о проблеме учителю);

что делать, если обидел одноклассник? Более старший ученик? (Научите, как можно ответить, если ситуация безопасная - например, не поделили парту. Но серьезные конфликты должен решать взрослый!)

7. Не только Маши - растеряши.

Огромная проблема в начальной школе - то, что дети теряют и забывают свои вещи. Пять раз за учебный год посеять спортивную форму и сменку - умеем, знаем, практикуем! Мой сын всю началку каждую неделю уходил на урок рисования с новым альбомчиком. Потому что после ИЗО они раскладывали альбомы на подоконниках - чтобы краски подсохли. Ну и все, вспоминал сын об альбоме только перед следующим уроком.

Поэтому тренируйте ребенка собирать свои вещи самостоятельно. В оставшиеся дни поручайте сборы на прогулку, пляж или в парк: «Алиса, сложи, пожалуйста, сумку для бассейна». А вы только контролируете: «А где расческа? Шампунь не забыла?» Уходя с пикника, просите ребенка сложить вещи. Сами окиньте полянку взглядом: «Давай проверим, ты ничего не пропустила? Посмотри внимательно».

Дома с первых дней учебы приучайте самостоятельно собирать портфель на завтра. Если чадо читает, сделайте ему чек-лист для проверки. Если нет, будет сложнее, чек-лист придется клеить картинками. Ну или надеяться на память ребенка. В любом случае первые полгода портфель стоит после сборов проверять.

Р. S. И, несмотря на это, все вещи ученика лучше маркировать - подписывать в незаметных местах или приклеивать бирки. Обычно в школах забытое в раздевалках сваливают в один шкаф/ящик, где, покопавшись, можно найти потерянную шапку или штаны.