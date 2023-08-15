Так воспитываются защитники!

В нем примут участие спортсмены из Краснодарского края, Ростовской области, республики Адыгеи, Ставропольского края и Донецкой Народной Республики. Турнир украсит гуманитарная выставка военной техники и военной экипировки, организованная друзьями русской весны и интернациональной бригадой «Пятнашка» и предназначенная для отправки на Донбасс.

Это большое спортивное и политически важное событие посетят атаман Адлерского районного казачьего общества Сергей Бабич, президент Федерации Косики карате ДНР Оксана Сиротина, заместитель командира интернациональной бригады «Пятнашка» Иван Трубаров, советник вице-президента по Физической культуре и спорту международного альянса стратегических объектов БРИКС Виктор Лисин и другие почетные гости.