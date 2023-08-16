В России будут производить уникальные грузовики для строителей и нефтяников

Фото: Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

- В нашей студии Дмитрий Лебедев, начальник инжинирингового центра Обуховского завода. Дмитрий, расскажите, чем сейчас занимается Обуховский завод.

- Обуховский завод в настоящее время – это крупное предприятие оборонно-промышленного комплекса, соответственно, выпускает военную технику различную.

- Я так понимаю, что вы на форум привезли какой-то новый грузовик?

- Да, у нас сейчас на форуме представлена новинка, это шасси БАЗ-S36A11. Это разработка Обуховского завода, изготовитель – Брянский завод, который также входит в состав концерна «Алмаз-Антей». Соответственно, показываем, рассказываем, ищем потенциальных потребителей нашей машины.

- А что из себя представляет эта машина, для чего предназначена?

- По характеристикам это полноприводное шасси, колесная формула 6х6. У нас все блокировки – межколесные, межосевые, система автоматической подкачки спуска шин. Соответственно, это, грубо говоря, грузовой внедорожник. В первую очередь это машина переднего края строительства, то есть завоз персонала, песка, щебня по неподготовленной местности. Потом это лесовозы, добыча, нефтяной сектор, шасси для различных настроек. Ну, и в целом мы, производители шасси, сотрудничаем с предприятиями-настройщиками, и практически любую настройку на эту машину можно установить.

- Например, какую?

- Лесовоз, кран-манипулятор, бортовая платформа, самосвал, специальные пожарные настройки. Коллеги к нам уже приходили и очень интересовались нашей машиной.

- Я так понимаю, что уже много запросов на вашу машину?

- Да. На самом деле, хоть у нас был только один такой официальный показ, уже сформировался достаточно большой пул потенциальных заказчиков. Это и лизинговые компании, и как раз предприятия-настройщики, это как раз их бизнес – покупать шасси, делать настройку и продавать автомобиль с более… Пожарная техника. На прошедшем форуме «Россия – Африка» также наши коллеги из африканского региона интересовались машиной, так как у них тоже развита добывающая промышленность, и такие машины нужны, в хорошей проходимостью.

- Есть уже какие-то предварительные договоренности?

- К сожалению, мы не можем пока машину продавать, потому что она не сертифицирована. У нас сейчас идет этот этап. Предварительные договоренности устно получены. Получены даже официальные письма, с двумя компаниями подписаны договоры о намерениях приобрести такие машины. Так что пока мы с уверенностью смотрим в будущее, что спрос на данную машину будет.

Фото: Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

- А что насчет комплектующих? Есть у вас какие-то импортные детали или все российские?

- Это одно из основных конкурентных преимуществ нашей машины, что машина на 95% состоит из отечественных комплектующих. В первую очередь это двигатель, коробка передач – Ярославский моторный завод, раздаточная коробка «ЗМТ» - Набережные Челны. Кабина у нас полностью собственной разработки и изготовления по каркасной панельной технологии. Мосты, транспортные оси также изготовлены и разработаны на Брянском автомобильном заводе. Ну, о мелочах – диски, баки и т.д. – это всё наше. Из импортного у нас небольшая часть электроники, в том числе в кабине, блоки управления, монитор и белорусские шины. Но это тоже наши друзья.

- Да, почти что наши. Уже какое-то количество машин вы изготовили, сейчас у вас опытная партия?

- На самом деле сейчас изготовлена одна машина. Где-то в октябре месяце начнется сборка 7 опытных образцов. Это будут машины, которые пойдут на различные тесты. Перед получением сертификата нам нужно подтвердить, что машина безопасная. Тесты на торможение, на рулевое управление, на пассивную безопасность. Отдельно изготавливаем несколько кабин, которые будут подвергнуты краш-тестам. И после того как мы убедимся, что машина действительно безопасна, нам дадут сертификат, и мы можем ее продавать.

- Какие у вас планы на следующий год, вообще на ближайшие годы? Какое количество хотите выпустить?

- 7 машин, как я говорил, начнем сборку в этом году. И если все пойдет по плану (сертификация обычно занимает порядка 8 месяцев), мы в следующем году начнем сборку первой партии в 50 автомобилей. И в дальнейшем постепенно мы нарастим производство до 2 тысяч автомобилей в год.

- 2 тысячи в год?

- Да. Пока что это маркетинговый прогноз, что это гарантированный спрос, который будет на рынке на такие машины.