Улицы турецких городов опустели: людей призывают не выходить днем

Власти страны призывают граждан по возможности воздерживаться от выхода на улицу в дневное время Фото: REUTERS

Небывалая жара установилась на большей части территории Турции. Министр экологии и градостроительства республики Мехмет Озхасеки сообщил, что в провинции Эскишехир 15 августа столбики термометров поднялись до 49,5 градуса, что является абсолютным рекордом для страны.

Согласно пятидневному прогнозу метеорологов, экстремально жаркая погода сохранится на значительной части страны. В Стамбуле ожидается до 33 градусов, в Измире – до 37, в Анкаре – до 40. Самые жаркие сейчас провинции страны находятся на востоке: Диярбакыр, Газиантеп, Шанлыурфа, Хатай, Батман - там ожидается до 45 градусов.

Власти страны призывают граждан по возможности воздерживаться от выхода на улицу в дневное время, в группе риска находятся дети, пожилые люди, беременные и люди с хроническими заболеваниями. Но и без этих предупреждений днём улицы турецких городов пустеют: люди сидят дома или не выходят из офисов.

При этом в Анталье, где последние несколько лет в июле-августе было очень жарко, на этот раз экстремальных погодных условий не наблюдается. Температура днём не превышает 35 градусов, что является нормой для этого времени года. У туристов всегда есть куда спрятаться от жары - искупаться в море, в бассейне или отдохнуть в номере с кондиционером.

Но наиболее комфортная погода в Турции сейчас на Черноморском побережье (25-27 градусов). Туда хлынул поток местных туристов, спасающихся от жары. Отели и пляжи на Черном море переполнены. В горных национальных парках, где можно найти тень и прохладу, также не протолкнуться.