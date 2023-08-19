Доходы России от энергоносителей падают: какие товары станут нашей "новой нефтью"

По словам экспертов, немало отраслей российской экономики имеют огромный и пока не до конца раскрытый потенциал - в том числе экспортный. Фото: Shutterstock

СЛЕЗАЕМ С ИГЛЫ

Посмотришь на баланс российского бюджета, и язык уже не поворачивается назвать нефть «черным золотом». Доходы федеральной казны за полгода снизились почти на 12%, и основная причина - на 47% упали поступления от продажи за рубеж нефти и газа. Сейчас это 3,38 трлн рублей, в то время как за эти же месяцы 2022 года было почти 7 трлн.

А вот так называемые ненефтегазовые доходы увеличились за полгода на 17,8% - до 9 трлн рублей. Похоже, на наших глазах Россия начинает-таки слезать с пресловутой нефтяной иглы (пусть и не без «помощи» санкций).

И каждый раз, когда заходит речь об этом «слезании», возникает вопрос: а что станет нашей новой нефтью? Есть ли такие статьи экспорта, которые мы можем серьезно увеличить, чтобы зарабатывали и российские компании, и бюджет получал достаточно налогов?

Конечно, есть! По словам экспертов, немало отраслей российской экономики имеют огромный и пока не до конца раскрытый потенциал - в том числе экспортный.

- Нефть и газ бросать, конечно, не надо. Но поменять структуру экспортных доходов пора, - констатирует директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович. - Сейчас российская экономика настроена на продажу сырьевых товаров, а необходимо перестроить на предложение товаров с высокой добавленной стоимостью. Плюс продукция обрабатывающей промышленности, высокие технологии, IT-услуги, консалтинг. Такие виды деятельности могут принести существенный доход в бюджет.

Поясним, что это за добавленная стоимость такая. Это дополнительная сумма, на которую дорожает товар в процессе переработки. Например, молоко идет по одной цене, а сметана из него - дороже. Или у древесины - одна цена, а у мебели - другая. И заработать на ней можно куда больше.

Вместе с экспертами мы наметили топ-5 видов российской продукции, которые могут составить конкуренцию энергоносителям, а то и потеснить их в будущем.

Продовольствие: есть куда расти

Объем экспорта в 2022 году: $41,3 млрд

Многие эксперты уверены: кандидат №1 на роль нашей «новой нефти» - еда. В 2022 году российский агроэкспорт вырос на 12% и составил более $41,5 млрд. Россия отправляет продовольствие в 160 стран мира! Среди стран-экспортеров мы находимся на 18 месте, и нам есть, куда расти - с такой-то территорией.

- Учитывая геополитическую ситуацию, продовольственный экспорт России увеличится, в частности из-за стран Африки. Особенно северной ее части - Египта, Алжира и т. д., - говорит Александр Никулин, директор центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы. - Если говорить о перспективах в целом, то есть расчеты, что при благоприятных условиях российский экспорт может прокормить 500 млн человек.

А чем кормить будем? Руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства и госслужбы Анатолий Тихонов называет три топовых направления.

- В России хорошие урожаи зерна. К тому же активно развиваются инфраструктурные возможности по погрузке и транспортировке. Поэтому есть все предпосылки для повышения объемов торговли зерном. За год мы продали 58 млн тонн, и это не предел, - отмечает Анатолий Тихонов. - Масло тоже будет в цене. Сейчас на юге Европы засуха, а основные производства оливкового масла находятся именно там - Испания, Италия, Греция. Поэтому в Европе уже не хватает масла. Российское подсолнечное масло там не останется не у дел. Мы же готовы его поставлять, урожаи масличных культур хорошие. Рыбой Россия тоже готова кормить другие страны. Объемы добычи растут и мы готовы продавать больше.

В России хорошие урожаи зерна. К тому же активно развиваются инфраструктурные возможности по погрузке и транспортировке. Фото: Виталий ТИМКИВ

И это далеко не все. Например, хороший потенциал у российской свинины, курицы, сахара. По словам эксперта, у нас по этой части перепроизводство и излишки решено продавать за рубеж. Российская свинина, например, очень востребована в Китае и Вьетнаме.

Металлы: курс на юго-восток

Объем экспорта в 2022 году: $52,2 млрд

Европа от наших металлов отказалась. Еще в апреле 2022 года Евросоюз запретил ввоз из России стальной продукции (проката и труб). К слову, объем этого экспорта был около $3,6 млн. Позже ограничения коснулись черных металлов - углеродная сталь, полуфабрикаты из нее, различные виды коррозионностойкой стали и т. д.

Но нам есть, куда отправлять металлы и продукцию из них. Причем на куда более серьезные суммы.

- Продукция металлургической отрасли перенаправляется в основном в Китай, Индию, Вьетнам, Турцию, - перечисляет Мария Гаченко, эксперт центра экономики несырьевого сектора Центра стратегических разработок (ЦСР). - На этих рынках отмечается значительный нереализованный экспортный потенциал России по поставкам металлов и изделий из них: на рынке Китая - $119 млн (в год, - Ред.), Турции - $29 млн, Вьетнама – $24 млн, Индии – $12 млн. Эти цифры означают, что российские экспортеры могли бы дополнительно поставить на рынки этих стран металлы и изделия из них на указанные суммы.

Химпром: открываем Америку снова

Объем экспорта в 2022 году: $9,8 млрд

Резина, пластмассы, каучук, моющие средства, сода, лаки, крахмал, целлюлоза — эта и другая продукция российского химпрома очень востребована за рубежом. И вот что интересно:

- Несмотря на введенные против России санкции, основным импортером российской продукции органической и неорганической химической промышленности остаются США, - рассказывает ведущий эксперт центра экономики несырьевого сектора ЦСР Наталья Кочеткова. - Например, с января по апрель 2023 году мы поставили туда 36% общего объема «химического» экспорта.

Продукцию российского машино- и приборостроения в мире уважают. Фото: Shutterstock

Растет экспорт и в другие страны (данные за четыре первых месяца 2023 года):

в Азербайджан – в 2 раза,

в Узбекистан - на 74,4%

в Армению – на 51%

в Турцию — на 12,6%

- В 2022 году на долю Китая пришлось около 12% от общего объема экспорта товаров химической отрасли из России, - продолжает Наталья Кочеткова. - Наибольший нереализованный экспортный потенциал России в части поставок продукции химической промышленности - на рынках Китая ($1,1 млрд), Индии ($371 млн), Турции ($179 млн).

Удобрения: путешествие в Турцию и Египет

Объем экспорта в 2022 году: $19,3 млрд

Разного рода удобрения – тоже продукция химпрома. Однако их экспорт всегда выделяют в отдельную статью. И сейчас она ставит рекорды.

Как отмечают эксперты Центра стратегических разработок, сегодня наши удобрения «ориентируются» в первую очередь на рынки Бразилии, Индии, Мексики. Доля экспорта удобрений в эти страны в январе-апреле 2023 года составила 61%.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года, сильно вырос экспорт российских удобрений в Египет (в 6 раз) и Турцию (в 3 раза). При этом потенциал еще есть, и немалый. По расчетам экспертов ЦСР, только Турция с Египтом могут покупать наших удобрений еще на $318 в год.

В последние годы за рубежом больше всего ценятся наши турбореактивные двигатели, оборудование для атомной энергетики, электроаккумуляторы, холодильное оборудование, грузовые и пассажирские вагоны и т. д. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Машиностроение: двигатели и торговля

Объем экспорта в 2022 году: $20,4 млрд

Продукцию российского машино- и приборостроения в мире уважают. В последние годы за рубежом больше всего ценятся наши турбореактивные двигатели, оборудование для атомной энергетики, электроаккумуляторы, холодильное оборудование, грузовые и пассажирские вагоны и т. д.

После введения санкций спрос на эту продукцию ожидаемо упал. Но наши экспортеры, как и во многих других отраслях, повернулись от Европы и Северной Америки в южную сторону.

Приведем данные Центра стратегических разработок с января по апрель 2023 года. За этот период:

25% всего российского экспорта продукции приборо- и машиностроения отправилось в Узбекистан

12,4% — в Турцию

8,5% — в Индию

3,1% — в Бразилию

При этом объемы поставок в Бразилию выросли на 61%.

Эксперты посчитали и суммы, которые наши машиностроители вполне могут зарабатывать на экспорте. Наибольший потенциал на рынках Китая ($981 млн в год), Турции ($206 млн), Белоруссии ($74 млн), Узбекистана ($71 млн) и Индии ($54 млн).

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

ВОПРОС РЕБРОМ

Есть ли шанс у России уйти от сырьевого экспорта к несырьевому?

- Несмотря на общее сокращение объемов поставок товаров из России из-за санкций, есть позитивная тенденция роста доли несырьевого неэнергетического экспорта, - рассуждает эксперт ЦСР Наталья Кочеткова. - Восстановление поставок российских несырьевых товаров происходит за счет перераспределения потоков экспорта на рынки «дружественных» стран. В первую очередь на рынки стран СНГ, Ближнего Востока (Турция, Иран), Азии и Латинской Америки. Но при этом необходимо развивать транспортно-логистическую инфраструктуру – это морские коридоры через порты Владивостока, Новороссийска для содействия торговли с Турцией, Индией, а также наземных коридоров через Забайкальский край в сторону Казахстана, Монголии для расширения торговли в первую очередь с Китаем. Кроме того, есть важное условие для роста экспорта – это стабильность финансовых расчетов между странами.

А КАК У НИХ

Масло, рыба и космос

Как другие страны слезали с «сырьевой иглы»

Саудовская Аравия

Главное богатство этой страны - тоже нефть. На ней долгие годы строился практически весь экспорт (80% всего объема), пополнение бюджета, пособия и т. д.

Но с недавних пор власти принялись активно развивать другие отрасли и новые статьи экспорта. Например, страна тратит большие деньги на космические исследования. Развивается производство медицинского оборудования. Страна делает большую ставку на туризм с уклоном в создание шикарных курортов для взыскательной публики. Для этого активно привлекают лучших футболистов мира. Например, Лионель Месси заключил договор на три года с местным агентством по туризму. Он регулярно проводит отпуск в этой стране и публикует фото в соцсетях - по данным западной прессы, за это он получит $25 млн. А его вечный (теперь уже бывший) конкурент Криштиану Роналду уже почти год играет в местной футбольной лиге.

Малайзия

Каучук и олово - два кита, на которых держалась эта страна до недавнего времени. Однако лет 20-25 назад малазийцы открыли золотую жилу – пальмовое масло. Благодаря им, оно растеклось по всему миру, превратившись для Малайзии в весомую статью экспортных доходов. К ним, кстати, тогда же присоединилась и Индонезия, осознав пальмовую выгоду.

Специально для высадки пальм малазийцы освободили некоторые какао-плантации, старые деревья вырубили, а новые посадили более плотно. В 2022 году Малайзия экспортировала 16 млн тонн масла.

Чили

В прошлом веке медь была одним из главных источников дохода этой страны. Но ее удалось потеснить с помощью рыбы. Сначала это была государственная корпорация, которая занималась разведением и продажей лосося, принося весь доход в бюджет страны. Со временем власти отошли в сторону и предоставили свои мощности частным компаниям.

Медь, конечно, никуда не делась. Сейчас это 33% от мирового экспорта. Но уступила немного места для рыбы, фруктов и вина.