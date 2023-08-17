Аналитика Big Data МТС: ВКонтакте впервые за полтора года обошла по аудитории Telegram среди пользователей мобильного интернета

В июле аудитория ВКонтакте оказалось на 1% выше, чем у Telegram. К такому выводу пришли специалисты Big Data МТС, проанализировав обезличенные данные по использованию социальных сетей в России в 2022 и 2023 году.

В феврале 2022 года Telegram впервые перехватил лидерство у ВКонтакте по количеству ежемесячной аудитории в мобильной сети МТС. В марте того же года российские пользователи зарубежных социальных сетей начали активно переходить в Telegram после ограничения доступа к этим сервисам, поэтому мессенджер продолжил укреплять свою позицию на протяжении 2022 и 2023 года, став главным источником новостного и развлекательного контента. Тем не менее, в июле ВКонтакте смогла переломить тренд, заняв долю в 33,1% пользователей всех социальных сетей. В тройке лидеров также Telegram и Одноклассники с 32,8% и 20,6% пользователей соответственно.

«За последние полтора года Telegram эволюционировал из мессенджера в социальную сеть, в которой помимо чатов есть тысячи различных новостных и развлекательных каналов с большим количеством эксклюзивного контента - всё это привлекает пользователей. В тоже время мы видим, что ВКонтакте составляет высокую конкуренцию Telegram по аудитории – в июле сервис лидировал в 36 регионах страны. Сейчас преждевременно говорить о появлении нового тренда, однако мы считаем, что в ближайшее время эти социальные сети продолжат бороться за каждого пользователя, внедряя новые функции», – комментирует директор директор центра Big Data МТС Виктор Кантор.