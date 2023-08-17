Ипотека может вырасти до 17-18% годовых: Что советуют эксперты после повышения ключевой ставки

Большая часть банков сохранит условия по уже одобренным ипотечным заявкам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Купить квартиру, не залезая в кредит, сейчас позволить себе могут очень немногие, - уж больно дорого. Поэтому ипотечные кредиты стали популярным решением для тех, кто решился улучшить жилищные условия. Аналитический центр ДОМ.РФ посчитал, что с января по июнь 2023 года общая сумма ипотечных займов составила 1,85 трлн рублей. Это на 24% больше, чем за тот же период прошлого года.

Но теперь ситуация может резко измениться. Ведь размер ключевой ставки, которую Центральный банк поднял на днях с 8,5% до 12% годовых, напрямую влияет на условия займов. При ее росте увеличивается и процент, под который банки кредитуют население. Так что же теперь будет со ставками по ипотечным кредитам? И что делать тем, кто уже подал заявление на получение кредита? Разбираемся в этих вопросах вместе со специалистом.

НАДО ЛИ СЕЙЧАС БРАТЬ ИПОТЕКУ?

Эксперт Аналитического центра Банки.ру Инна Солдатенкова объясняет, что в текущих реалиях получить ипотеку смогут только «качественные заемщики». Так называют незакредитованных граждан, которые имеют достаточный уровень дохода.

- По нашим ожиданиям, при нынешнем уровне ключевой ставки, и учитывая риторику ЦБ о ее возможном повышении в сентябре, размер повышения банками ставок по рыночной ипотеке до конца лета может составить до 4-4,5%, - говорит эксперт Инна Солдатенкова. - Как результат, средняя ставка по таким программам для клиентов с открытого рынка может вырасти до 17-18% годовых. Если вы все же планируете взять ипотеку, то решение следует принимать взвешенно и исходя из реальной необходимости в жилье. Важно учитывать и то, что цены на недвижимость пока что не падают, а это ключевой фактор, влияющий на сумму кредита, ежемесячный платеж и переплату. Поэтому в текущих реалиях ипотеку по рыночным программам на вторичном рынке я бы советовала оформлять только, если попался крайне выгодный вариант. Или если вы имеете возможность регулярно вносить досрочные платежи и, тем самым, сэкономить на размере переплаты.

С новостройками, по мнению эксперта, ситуация проще. На них рассчитаны госпрограммы с низкими ставками (см. ниже), а если вы не укладываетесь в лимит по сумме, то банки разрешают «добирать» недостающую сумму по рыночной ипотеке. Но! Цены на новостройки за прошедший год выросли больше, чем на вторичку, и оформляя ипотеку по низкой ставке можно получить размер платежа, сопоставимый со вторичкой. Кроме того, в траты также нужно закладывать стоимость ремонта, обстановки квартиры и т.д.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИПОТЕКА УЖЕ ОДОБРЕНА?

- По нашему мнению, большая часть банков сохранит условия по уже одобренным ипотечным заявкам, но при условии выхода заемщиков на сделку в короткие сроки – до конца августа, - уверена Инна Солдатенкова. - Поэтому имеющим одобрение заемщикам с оформлением ипотеки лучше не затягивать. В качестве альтернативы повышению ставок банки могут просто сократить круг потенциальных заемщиков, оставив для проверенных клиентов относительно приемлемые ценовые условия.

ЧТО БУДЕТ С ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКОЙ?

Напомним, что сейчас действуют льготные ипотечные программы, по которым разницу между рыночной и льготной ставками жилищного кредита банку компенсирует государство. Это касается только новостроек, купить вторичку по льготной программе нельзя.

- Существенного изменения банками условий по льготной ипотеке мы не ожидаем, поскольку они устанавливаются на правительственном уровне, и пока заявлений о возможности их корректировок не было, - говорит Инна Солдатенкова.

Есть пять вариантов льготной ипотеки.

1. Семейная ипотека

Заемщики: семьи с детьми

Процент: 6% (для Дальнего Востока — 5%).

Требования:

- гражданство РФ у родителя и ребенка;

- наличие в семье ребенка, рожденного с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

Первоначальный взнос: от 15%.

Предмет ипотеки:

Квартира или дом от застройщика по договору участия в долевом строительстве, договору уступки или купли продажи. Строительство дома по договору подряда или на покупку земельного участка с дальнейшим строительством дома.

Максимальная сумма кредита:

- для Москвы, Московской области, Санкт Петербурга и Ленинградской области — 12 млн рублей,

- для других регионов — 6 млн рублей.

2. Льготная ипотека

Заемщики: все совершеннолетние граждане России независимо от семейного положения и наличия детей.

Процент: 8%

Требование: гражданство РФ.

Первоначальный взнос: от 15%.

Предмет ипотеки: готовое жилье у застройщика или квартира в строящемся доме.

Максимальная сумма кредита:

- для Москвы, Московской области, Санкт Петербурга и Ленинградской области — 12 млн рублей,

- для других регионов — 6 млн рублей.

Программа действует до 1 июля 2024 года.

3. Дальневосточная ипотека

Заемщики:

- супруги в возрасте до 35 лет включительно, оформляющие регистрацию в приобретаемом жилье,

- одинокий родитель моложе 36 лет с ребенком до 18 лет включительно,

- владелец дальневосточного гектара,

- участники программ повышения мобильности трудовых ресурсов,

- педагоги и работники медицинских организаций со стажем от 5 лет,

- вынужденные переселенцы с территорий Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики

Процент: 2%.

Требования: гражданство РФ.

Первоначальный взнос: от 15%.

Предмет ипотеки:

- квартира или дом от застройщика,

- строительство дома, в том числе своими силами, без привлечения подрядчиков,

- вторичное жилье в селах или на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа,

- вторичное жилье на территории любого региона Дальнего Востока — вынужденным переселенцам с территорий Украины, ЛНР и ДНР.

Максимальная сумма кредита: 6 млн рублей.

Программа действует до конца 2030 года.

4. Сельская ипотека

Заемщики: все совершеннолетние граждане.

Процент: от 0,1% до 3%.

Требования: гражданство РФ.

Первоначальный взнос: от 10%.

Предмет ипотеки:

- новостройка или вторичное жилье,

- строительство дома.

Максимальная сумма кредита:

- для Ленинградской области, Дальнего Востока и Ямало Ненецкого автономного округа — 5 млн рублей,

- для других регионов — 3 млн рублей.

Программа не действует на территориях Москвы, Московской области и Санкт Петербурга.

5. ИТ-ипотека

Заемщики: работники аккредитованных Минцифры ИТ компаний.

Процент: 5%.

Требования: стаж в ИТ компании не менее 3 месяцев. Зарплата – от 70 до 150 тысяч рублей. Для сохранения льготной ставки необходимо проработать в аккредитованной ИТ компании не менее 5 лет.

Первоначальный взнос: от 15%.

Предмет ипотеки:

- жилье на первичном рынке или строительство дома.

Максимальная сумма кредита:

- 18 млн рублей для регионов с населением 1 млн человек и более,

- 9 млн рублей — для регионов с населением менее 1 млн человек.

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