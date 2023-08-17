«Роснефть» презентовала два экологических атласа

К выбору места для презентации атласов организаторы подошли нестандартно. Мероприятие состоялось на открытом воздухе, вдали от городского шума, в тени раскидистой кроны татарского клена – в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».

Кстати, «Аптекарский огород» и нефтяную компанию уже связывают совместные проекты . Как рассказал директор Ботанического сада Владимир Чуб, в прошлом году здесь открылся один из крупнейших в России Сад мхов. В нем содержатся более 40 видов, растущих в средней полосе. Площадь сада небольшая, но потребовались сложные технические решения, чтобы создать условия, в которых мхи чувствовали бы себя, как в естественной среде обитания. «Роснефть» как раз и помогла воплотить в жизнь этот непростой проект.

А в тропической оранжерее Аптекарского огорода сегодня открылась фотовыставка с романтическим названием «Полет надо льдами», которая будет доступна всем гостям ботанического сада в течение месяца. На ней представлены снимки, сделанные участниками арктических экспедиций «Роснефти».

Разумеется, экспедиции проводятся не ради красивой картинки. «Роснефть» первой среди российских компаний начала реализовывать стратегию минимизации воздействия на окружающую среду. За последние десять лет при поддержке компании были проведены масштабные гидрометеорологические, геологические, биологические исследования Арктики, развернута широкая сеть автоматических метео- и сейсмостанций, пробурены стратиграфические скважины и проанализированы в лабораториях арктические керны.

В северные моря было проведено больше 40 экспедиций, используя результаты которых «Роснефть» и «Иннопрактика» и выпускают научно-популярные Экологические атласы. Последние два и были представлены на территории Аптекарского огорода.

Атлас «Морские птицы Российской Арктики» рассказывает о 62 видах морских птиц, обитающих на территории от Белого и Баренцева морей до Чукотского моря. В нем также содержатся краткие очерки о семи видах редкозалетных морских птиц. Издание насыщено иллюстрациями птиц, информацией о среде их обитания, истории изучения, проблемах охраны и современных методах исследования и мониторинга.

Особое внимание уделяется птицам – биоиндикаторам устойчивости арктических экосистем. Они находятся на вершине своих пищевых цепочек, и по состоянию их популяций в целом можно судить о состоянии арктических экосистем. К таким био-индикаторам, например, относится белая чайка. «Роснефть» занимается ее изучением с 2020 года.

Как рассказала ведущий научный сотрудник санкт-петербургского Арктического и антарктического НИИ, Мария Гаврило, ученые работали в северной части Карского моря на острове Визе. В этом году были также обследованы еще несколько островов. На птиц были прикреплены GPS-трекеры, чтобы определять, где чайки добывают пищу, как перемещаются в течение года. Ученые исследовали также образцы крови чаек, чтобы получить представление о факторах, вызывающих стресс у этих птиц.

Другой атлас знакомит читателей c морскими млекопитающими России. В нем собрана информация о 47 видах, дающая представление об особенностях биологии,

характере популяций, природных и антропогенных угрозах для морских

млекопитающих. Это издание – результат многолетней работы «Роснефти» по изучению белого медведя и атлантического подвида моржа в рамках корпоративной программы сохранения биологического разнообразия.

Как рассказала научный сотрудник института проблем экологии и эволюции РАН им. Северцева, Светлана Артемьева, в ходе экспедиций были обследованы практически все лежбища моржей в архипелаге Земли Франца Иосифа. Светлана Артемьева рассказала, что в составе экспедиции были специалисты, имеющие опыт работы с этими животными.

- Некоторые самцы даже не реагировали на наши процедуры, и продолжали спать. Но и осторожные самки проблем тоже не доставили, - отметила Светлана.

Научные данные экспедиций «Роснефти» станут основой долгосрочных программ по минимизации воздействия на окружающую среду.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Экспедиции «Роснефти» в 2020-2022 годы

За три полевых сезона в труднодоступных и малоизученных районах российской Арктики ученые провели в общей сложности более 14 месяцев. Вертолеты, с которых велось авианаблюдение, налетали больше100 часов.

В ключевых местах обитания животных установлены 24 фотоловушки, которые сделали 200 тысяч снимков. Спутниковыми передатчиками «оснастили» 64 особи животных. В лабораториях исследуются более 600 взятых во время экспедиций биологических образцов.