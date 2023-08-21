"Все меняется к лучшему": как в России "растут" строительные профессии

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Директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев рассказал, каким образом Институт развития в жилищной сфере способствует “росту” строительной сферы в России. По его словам, современное строительство является драйвером развития многих других индустрий, однако испытывает дефицит специалистов из смежных сфер.

“Мы нацелены на то, чтобы сформировал пул специалистов нового качества, которые уже сейчас вносят свой вклад в создание городов будущего”, — отметил директор ДОМ.РФ.

Ковалев добавил, что в сфере строительства сегодня принимаются не только меры повышения квалификации действующих специалистов, но и проводится работа по привлечению внимания к данной профессии школьников и студентов, чтобы задействовать специалистов из смежных отраслей.

“Например, реализуется уникальная программа на стыке строительства и финансов – ПРОЕКТ.Ф. Участники программы получают как теоретические знания, так и могут пройти практику в компании”, — сказал Ковалев.

Также он добавил, что ДОМ.РФ активно работает с ведущими профильными вузами России, например с РАНХИГС и Финансовым университетом, а в 2023 году при участии компании обучено более 800 специалистов.

Консультационный центр проводит онлайн-занятия по темам “технологии информационного моделирования”, “зеленые стандарты строительства и оценки МДК”, а также планирует запуск курса “Цифровая трансформация и сквозные технологии в строительстве”. Для школьников ДОМ.РФ предусмотрено обучение по программам “Профессии будущего в строительстве” и “Карта профессий в строительной отрасли”.

“Потребность в молодых специалистах в стройке только увеличивается с переходом на цифровые технологии. Поэтому, когда родители помогают детям выбирать их профессиональное будущее, они могут быть уверены, что их ребенок будет востребован на рынке труда”, — резюмировал Ковалев.