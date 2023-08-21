Стамбул оказался на грани дефицита воды: Жителям одного крупнейших европейских городов скоро будет нечего пить?

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Экстремальная жара, охватившая большую часть территории Турции, не отступает уже четвёртую неделю. В южных и восточных провинциях то и дело вспыхивают лесные пожары, реки, озёра и водохранилища по всей стране мелеют, создавая угрозу прежде всего мегаполисам.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал в соцсетях горожан к экономии воды: «По данным координационного центра по стихийным бедствиям, в Стамбуле на этой неделе дожди не ожидаются. Я призываю всех наших граждан к экономии воды. Засуха угрожает нашему городу и всей стране».

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал в соцсетях горожан к экономии воды. Фото: REUTERS

Зимой в провинции Стамбул было мало снега, а нынешняя жара и вовсе свела на нет большую часть запасов стамбульских водохранилищ – объём воды сокращается с каждой неделей, и власти сообщают, что при отсутствии дождей воды хватит только на два месяца. Стамбул c населением более 15 миллионов человек обслуживают 11 водохранилищ, большинство из которых обмелели. В двух водоемах осталось не более 5-10% запасов воды, в других они составляют от 11 до 22%.

Турецкие власти напоминают, что из-за капающей воды из неисправного крана в год впустую вытекает 6 тонн воды, а из сломанного туалетного бачка – до 700 литров в день. Граждан призывают выключать воду, пока они намыливаются в душе, чистят зубы и бреются.

В Стамбуле на этой неделе ожидается 30-34 градуса, в Анкаре – 32-34, в Анталье – 30-33, вероятность осадков минимальная.