«Зеленые» соревнования в Кондуках: экофестиваль «Воды России»

Фото предоставлены: ФГБУ «Центр развития ВХК»

Уникальный ландшафт

Романцевские горы или Кондуки — природно-антропогенный рекреационный комплекс Узловского района Тульской области, примечательный терриконами и залитыми водой карьерами угольной выработки. Вода здесь насыщенного бирюзового цвета, а у каждого озера оттенок различается в зависимости от растворенных минералов. Статус особо охраняемой природной территории местного значения Кондуки получили в 2019 году. Этот живописнейший уголок России притягивает туристов и отдыхающих со всей страны. Визитная карточка Кондуков – чистейшая вода озер и горный пейзаж. Этот уникальный ландшафт появился меньше века назад в результате добычи угля. Когда-то он был сердцем промышленности, а теперь это практически заповедная зона.

С каждым годом отдыхающих на берегу озер становится больше. К сожалению, с ростом популярности этой территории увеличиваются и горы мусора, оставленные все те ми же туристами.

Фото предоставлены: ФГБУ «Центр развития ВХК»

Экоактивисты, СМИ, волонтеры, местные жители давно бьют тревогу, что «Голубым озерам» грозит экологическая катастрофа. Акции по сбору мусора в Кондуках проводятся несколько раз в году: убирают за туристами и активисты, и коммунальщики, и региональный оператор, обслуживающий эту территорию. Однако пластиковые бутылки, целлофановые пакеты, упаковки из-под чипсов и другие бытовые отходы остаются постоянными обитателями «Романцевских гор».

Берег добрых дел

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Она проводится с 2014 года, с каждым годом расширяя свою географию. За 10 лет проведения акция стала по праву считаться крупнейшей экологической инициативой в России: она объединила свыше 8.2 млн человек из 89 регионов, которые очистили 10 300 водоемов и собрали 9.1 млн мешков мусора. Организатор акции — Минприроды России. Акция «Вода России» проходит здесь уже не первый год подряд – экоактивисты не собираются сдаваться в борьбе за чистоту. Поводом собраться сейчас стали командные соревнования на время по уборке мусора среди команд волонтеров.

Фото предоставлены: ФГБУ «Центр развития ВХК»

Соревнования в защиту природы

В масштабном субботнике в «Кондуках» приняли участие министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, председатель Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов, Глава администрации Узловского района Тульской области Николай Терехов, директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш, волонтерские организации, представители СМИ и неравнодушные жители.

«Мы уже потеряли счёт тем мероприятиям, которые прошли в Кондуках. Но всё-таки эта территория нуждается в большой защите, и именно поэтому я хотел сказать огромное спасибо за то, что вы здесь, дорогие волонтеры. Вы - часть огромной команды «Воды России». За этот год в Акции уже поучаствовали 780.000 человек, вся Россия: абсолютно все 89 субъектов проводят Акцию. Кто эти люди, которые оставляют мусор? Здесь, среди вас, я таких не вижу. Наш простой лозунг: «Принес-забери». Вы молодцы, большие спасибо!», – обратился к участникам мероприятия Илья Разбаш.

Фото предоставлены: ФГБУ «Центр развития ВХК»

После торжественного открытия и эколекции волонтеры разбились на команды, чтобы провести уборку территории. В мероприятии приняли участие 40 команд, а всего к акции в Кондуках присоединилось несколько сотен человек. За несколько часов участники собрали 541 мешок мусора с 3 километров береговой линии. В соревновании первое место взяла команда движения «Мы это можем!». Обычно на мероприятиях «Воды России» уборка идет по технологии раздельного сбора мусора. Но в этот раз отходы отправились после сборки на сортировку. С этим помог региональный оператор по обращению с ООО «МСК-НТ». Как отмечают старожилы акции «Вода России», в этом году мусора на берегах Голубых озер было меньше, чем в прошлом, а это значит, что работа эковолонтеров приносит свои плоды.

Фото предоставлены: ФГБУ «Центр развития ВХК»

Щербакова Елена Вячеславовна, учитель начальных классов МБОУ 23: «Мы с ребятами, они сейчас будущие второклассники, посещали экоуроки, на которых научились правильной сортировке мусора. Наша помощь сегодня в этой акции, я думаю, заметна. Я очень горда, что они вовлеченно участвовали в ней, с большой радостью вместе выполняли это дело. Мы стараемся учить их, чтобы они следили за чистотой, а если уж где увидели мусор, то обязательно убрали».

Фото предоставлены: ФГБУ «Центр развития ВХК»

«Меня зовут Яна, я из Тулы, приехала сюда вместе с детьми, поучаствовать в акции. Я рьяный участник борьбы за экологию! Я сдаю мусор на переработку, дома сортирую. Очень признательна организаторам этого фестиваля и всем причастным к теме сохранения экологии нашей планеты людям, это очень круто! Брали с собой 20 мешков, собрали 18».

Фото предоставлены: ФГБУ «Центр развития ВХК»

«Уникальность этой территории заслуживает пристального внимания, и поэтому наше ежегодное ключевое мероприятие акции «Вода России» проходит именно здесь. Это огромная территория, и планы развития колоссальные. На первых акциях «Воды России» здесь разбирали старые залежи, целые свалки. Цель акции — сделать территорию чище и уютнее для отдыха. Очень прошу всех отдыхающих не сжигать, не закапывать, а в пакетах выносить мусор в специальные контейнеры, которые установили в зоне парковки. Уверен, что команды сегодня поработали продуктивно... Благодарю всех участников!» – подвел итог мероприятию министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

Фото предоставлены: ФГБУ «Центр развития ВХК»

Самые активные волонтеры получили грамоты и памятные подарки. После масштабной уборки организаторы устроили концертную программу, мастер-классы для малышей, заработали познавательные экоплощадки и полевая кухня. А приятным дополнением к солнечной погоде стала раздача мороженого и бесплатные прогулки на сапбордах-досках для гребли стоя.

Каждый принявший участие в субботнике волонтер может получить почетную грамоту от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, зарегистрировавшись на сайте акции «Вода России» (берегдобрыхдел.рф) и, прикрепив с помощью кнопки «Я – волонтер», фотографии к отчету о прошедшем мероприятии, выбрав необходимое событие на карте в меню «Прошедшие мероприятия» вышеупомянутого сайта.

Фото предоставлены: ФГБУ «Центр развития ВХК»

Общий сбор

Полученные на экоплощадках знания можно будет использовать как в каждодневной борьбе за экологию, так и для участия в конкурсе волонтеров «Общий сбор», который был организован два года назад ФБГУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России для волонтеров и экодобровольческих организаций. Кстати, в этом году конкурс уже завершен, а победители-2023 уже объявлены на сайте сбор-волонтеров.рф. Всего в нем в этом году поучаствовало более 2000 человек, которые не только активно убирали берега, но и организовывали эко-викторины, рассказывали о своих находках и полезных привычках. В этом году можно они боролись за победу как в индивидуальных, так и в коллективных номинациях. Например, активисты, которым важны темы защиты окружающей среды и сохранения чистоты водных ресурсов нашей страны, собирались в команды и, после регистрации, получали специальный фирменный инвентарь Акции. Участники Конкурса должны были не только навести порядок на выбранном участке прибрежной территории, но и зафиксировать результаты своего труда, сделав фоторепортаж.

Фото предоставлены: ФГБУ «Центр развития ВХК»

К акции «Вода России» в качестве волонтера может присоединиться любой желающий. Также можно организовать и свое мероприятие, получив всестороннюю поддержку. Для этого достаточно всего лишь зайти на сайт берегдобрыхдел.рф и изучить инструкции.