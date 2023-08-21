У Вии Артмане не было элитного дома под Ригой, как у Чулпан Хаматовой. Она доживала в скромном летнем домике без отопления

В 40 лет, рекордно рано, Вия Артмане получила звание народной артистки СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кто бы мог подумать, что воплощенная женственность и аристократизм, а иначе не скажешь о Джулии Ламберт в исполнении Вии Артмане в экранизации романа Сомерсета Моэма «Театр», появилась на свет в очень бедной крестьянской семье на хуторе в Латвии. Семья, кстати, была немецко-польской. Своего отца - прибалтийского немца Фрициса Артманиса - она никогда не видела. Он нелепо погиб в 19 лет ещё до рождения дочери. В тот же раз по чистой случайности едва не погибла его беременная жена Анна Заборская. Она только набрала воду в колодце, как над источником рухнул навес. Молодой муж в одиночку попытался этот навес поднять, надорвался и через несколько дней умер. А 4 месяца спустя 21 августа 1929 года родилась его дочь Вия.

В раннем детстве она вместе с матерью скиталась по чужим углам. Мама батрачила у зажиточных крестьян. Будущая кинозвезда, а на сцене - Джульетта, Офелия, королева Англии Елизавета и Екатерина II с 10 лет подрабатывала подпаском. Переезжая с места на место, они наконец добрались до столицы. В Риге мама устроилась уборщицей. А Вия поступила в студию при Художественном театре им. Райниса, где преподавал ученик Станиславского – Эдуард Смильгис. Это было после войны. Нельзя сказать, что педагоги в ней сразу разглядели большой талант. Как раз наоборот: её чуть не выгнали за профнепригодность. Но всё же она как-то сумела окончить училище и поступить в труппу Художественного Театра им. Райниса.

В кино дебютировала в 1956 году в фильме «После шторма». Заговорили о ней как об интересной молодой актрисе после выхода на экраны мелодрамы Михаила Ершова «Родная кровь», где она снималась с Евгением Матвеевым. По итогам проката читатели журнала «Советский экран» навали Вию Артмане лучшей актрисой года. Ходили слухи, что любовь между Артмане и Матвеевым вспыхнула не только в кино, но и в жизни. Хотя у обоих были семьи. В 24 года Вия вышла замуж за латышского артиста Артура Димитреса. У них родились сын Каспер. А после съёмок фильма «Родная кровь» - дочь Кристина (были разговоры, что это ребёнок от Матвеева).

Кадр из фильма "Стрелы Робин Гуда"

Другой её заметной работой в кино стала военная драма режиссёра Витаутаса Жалакявичюса «Никто не хотел умирать». Актриса приехала на съемки с двухмесячной дочкой на руках. Несмотря на связанные с этим бытовые сложности была на подъеме и сыграла главную женскую роль в фильме, который справедливо сегодня называют культовым. Однако зрители больше всего запомнили и полюбили её Джулию Ламберт, воплощение женственности и актерской природы, в телеверсии романа Моэма «Театр».

В 40 лет, рекордно рано, Вия Артмане получила звание народной артистки СССР. В это же время она вступила в КПСС. Фильмы с её участием получали призы на Московском международном кинофестивале. Она олицетворяла так называемый национальный кинематограф. Яркая и эффектная его представительница. Была делегатом пяти партийных съездов, возглавляла Союз театральных деятелей Латвии, была членом Советского комитета защиты мира... Как пишет киновед Вячеслав Шмыров: эта миссия – сидеть в почетных президиумах – тоже была обязанностью национальных королев. После развала СССР, когда в независимой Латвия утверждались новые национальные идеалы, все эти президиумы вылилось боком. В 90-е после принятия закона о реституции у неё отобрали квартиру в центре Риги. Её квартира отошла прежнему владельцу вместе со всем домом.

Кадр из фильма «Родная кровь»

««Настоящая латышская женщина», которая, к тому же, оказалась полуполькой и полунемкой, независимой Латвии была совершенно не нужна, - считает Вячеслав Шмыров. - Может быть, поэтому в эти годы Вия Фрицевна приняла православие и смиренно отнеслась к тому факту, что ее на общих основаниях, без всяких компенсаций выселили из рижской квартиры, поскольку в стране тогда вовсю шел процесс возвращения собственности прежним хозяевам, потерявшим ее после 1940 года. Однако шум разразился – в России. И склонный к эффектным жестам мэр Москвы Юрий Лужков тут же дал кинозвезде квартиру. От дара Артмане не отказалась, но и в Москву жить не переехала. После некоторого колебания она призналась, что квартиру продала, а на вырученные деньги купила в Риге жилье для дочери. Сама же осталась жить там, где поселилась после своего насильственного выселения – в дачном поселке в 40 километрах от Риги (там же окончились и ее земные дни)».

21 августа – день рождения народной артистки СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дачный поселок в 40 километрах от Риги - это вовсе не экопоселок для миллионеров, в котором поселилась российская знаменитость - актриса Чулпан Хаматова. У народной артистки СССР Вии Артмане был скромный летний домик без отопления. Каждый раз на недоуменный вопросы журналистов: как она в этих условиях выживает, она отвечала: «Не забывайте, что до 14 лет я была на хуторе подпаском». Потом она всё-таки переехала к внучке в скромную квартирку в центре Риги. Под конец её жизни городские власти предоставили ей квартиру. Но требовался ремонт. Ни денег, ни сил уже не было. После трех инсультов и одного инфаркта Вия Артмане ушла из Художественного театра им. Райниса, в котором работала почти полвека.

«За необъятной славой и полетом вдруг последовало принудительное приземление. Новый режим повернулся к ней… задом, - рассказал «КП» сын Вии Артмане Каспар Димитерс. - Сначала её вышвырнули из квартиры. После реституции объявился прежний хозяин. Мама ходила по инстанциям, но безуспешно. Потом случился инсульт, за ним еще парочка. Я попытался заступиться. Написал статью в газету: «Сколько стоит Вия Артмане?» Меня тут же обозвали попрошайкой. Но квартиру дали. Сгоревшую после пожара. Мы взяли кредит на ремонт. Но на одну пенсию мамы в 450 долларов и мои мизерные гонорары художника протянуть не смогли. Квартиру пришлось продать, чтобы рассчитаться с долгами. Бриллиантов у нее не было. Перешивала свои старые платья. И всю жизнь стирала руками…»