Ответы на главные вопросы после крушения миссии «Луна-25»: Как разбилась станция и что будет с российской космонавтикой

Старт ракеты с аппаратом "Луна-25” Фото: REUTERS

Глава “Роскосмоса” Юрий Борисов назвал причину крушения станции "Луна-25”. Во время корректировки орбиты сбой в работе двигателя привел к тому, что тормозной импульс оказался мощнее, чем ожидалось, аппарат сошел с орбиты и разбился о поверхность Луны. “К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата”, - объяснил глава ведомства. Что могло стать причиной сбоя в работе? Какие выводы надо сделать из происшедшего? Об этом мы решили поговорить с экспертом в области ракетно-космической отрасли, кандидатом технических наук Андреем Иониным.

- О причинах нештатной работы двигателей сейчас говорить рано. Как человек, который участвовал в работе порядка двадцати-тридцати аварийных комиссий, я могу сказать, что первая версия, как правило, оказывается ошибочной. - говорит Андрей Геннадьевич. - А все эти люди, которые делают вид, будто знают, что произошло - они пытаются на хайпе заработать себе какой-то авторитет. Я пиаром “на крови” не занимаюсь. Ошибка, как правило бывает глупой. Этому учит вся история и отечественной и зарубежной космонавтики. Космическими аппаратами управляют не дураки, но поверьте, умные люди тоже делают глупые ошибки. Поэтому надо довериться профессионалам и дождаться итогов расследования.

- Немного наивный вопрос: каковы шансы госкомиссии разобраться в том, что произошло, учитывая, что расстояние до места ЧП составляет примерно 400 тысяч километров?

- Безусловно если мы будем делать выводы только на основе умозаключений, как это делал Шерлок Холмс, покуривая трубку у камина, то мы реальную причину установить не сможем. Но во-первых, в распоряжении членов комиссии есть телеметрия, которая поступала с борта космического аппарата. Изучая эту информацию можно многое узнать. Во-вторых, различные системы станции управлялись с помощью программного обеспечения, изучая программный код и моделируя процессы, специалисты могут реконструировать последовательность событий. Так что тут не обязательно быть на месте падения “Луны-25”.

- Неудача нашей миссии вызвала в обществе очень эмоциональный отклик. Одни требуют отставок. Другие просят: верните нам советскую космонавтику, третьи говорят - не надо заниматься самобичеванием. Какая реакция самая правильная?

- На мой взгляд самое правильное - это понять, что проблема не в личностях. Можно бесконечно менять кадры, переписывать программы и урезать бюджеты, но дело не в этом, а в целеполагании. И если уж мы заговорили о Советском Союзе, то надо понять, а ради чего СССР развивал космонавтику?

О причинах нештатной работы двигателей сейчас говорить рано. Фото: REUTERS

- Из соображений престижа? Политической целесообразности?

- На мой взгляд, в 70-80-х годах космонавтика была стержнем, на которой была нанизана вся остальная экономика СССР. Потому что советская космонавтика формировала самые высокие инженерные и технические требования к промышленности. И дальше эти требования растекались по всей остальной экономике. Потом мы этот стержень вытащили и принялись удивляться, что экономика рассыпалась, и все отрасли промышленности и наука стали жить сами по себе. А в 50-60 годах космонавтика выполняла другую роль…

- Какую?

- По-сути она выступала инструментом второй индустриализации страны, потому что в рамках реализации ракетно-космического проекта, который ассоциируется с именами Королёва и Гагарина, а также атомного проекта Курчатова, Советский Союз стал другой экономикой - гораздо более высокотехнологичной! Были созданы с нуля новые отрасли промышленности, целые научные направления. Была создана новая сеть учреждений высшего образования - в результате качество инженерного образования резко улучшилось. Сейчас, начиная с 90-х годов, нас пытаются убедить, что задача космонавтики - это зарабатывание денег. На мой взгляд это контрпродуктивно.

Космонавтика и в Советском Союзе не зарабатывала денег - на самом деле она их тратила в больших количествах. Но при этом выполняла очень важную роль локомотива экономического, промышленного и научного роста.

- Но ведь времена изменились, настало время частной космонавтики - тот же Илон Маск весьма успешно зарабатывает на своих космических проектах.

- Поверьте, перед отечественной космонавтикой стоят более масштабные задачи, нежели проекты Илона Маска. Первая из четырех ключевых задач - это обороноспособность, это высший приоритет, тут все понятно. Второе направление связано со строительством цифровой экономики. Мы должны понимать, что единственным решением в нашей стране, где на 80 процентах территории нет интернета, может быть только космическая связь. Для нас космический интернет это инструмент освоения Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера и вообще всей цифровой экономики. Третья задача: нам сейчас очень нужны международные партнёры, которые могли бы нам подставить плечо, как это де-факто сделали сейчас Китай и Индия. Мы же туда перенаправили свои торговые потоки после введения санкций. С помощью долгосрочных космических проектов - например, реализации международной лунной программы - мы можем связать наше партнерство по БРИКС и наполнить его важным содержанием. Яркий пример - это МКС, на земле отношения со всеми партнёрами по МКС находятся на точки замерзания, а тем не менее проект существует. Потому что его невозможно разорвать. И, наконец, четвёртая задача - это технологический прорыв, как это было во времена Королева.

- Что вы имеете в виду?

- Сейчас для того, чтобы освоить ту же Луну или Марс, необходимо совершить два технологических прорыва. Во-первых, для работы в космосе нужны принципиально иные, более мощные, компактные и безопасные источники энергии.

- Это проект ядерного буксира?

- Да, создание новых транспортных средств - это одни из направлений. А есть ещё производство и жизнеобеспечение - все это требует колоссальных затрат энергии, поэтому в космосе нужна новая ядерная энергетика. И второе: если мы говорим об освоении других планет - это круг задач связанных с биологией. Не только человека, но и всего живого в космосе. То есть вовсе не ракета Starship, которую делает Илон Маск, является критическим элементом в программах освоения Марса. А вот эти две задачи, потому что новые источники энергии и биотехнологии являются самым инновационным стержнем современной экономики. Они нужны в первую очередь на Земле, а не только в космосе. Но космонавтика может стать точкой роста. И если “Луна-25” дала повод, хотя и печальный, вновь говорить о космосе, то необходимо пересмотреть место космической тематики в жизни страны. Без этого у нас прогресса не будет.