Аппарат успешно провел переориентацию. А дальше случилось роковое Фото: REUTERS

Глава Роскосмоса Юрий Борисов подробно рассказал, в чем причина крушения станции Луна-25, и будет ли наша страна вновь штурмовать Луну. Главное: нашим специалистам приходится многое делать с нуля, потому что советский опыт по сути утрачен. Слишком много времени прошо - за 47 лет поменялась не только страна. И прерывать лунную программу из-за одной неудачи – худшее, что можно сделать. Россия продолжит полеты, заявил Юрий Борисов в интервью телеканалу Россия-24.

Все было хорошо

Луна-25 штатно стартовала 11 августа с космодрома Восточный, напомнил канву событий Борисов. Аппарат перешел на траекторию перелета к Луне и 16 августа добрался до окололунной круговой орбиты. Было три корректировки полета – все без проблем, причем каждая такая процедура – «достаточно сложная с точки зрения инженерных функций операция», отметил Борисов.

Глава Роскосмоса Борисов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И вот важный день, 19 августа. На этот день была запланирована очередная корректировка. Цель – перейти с высокой, круговой орбиты, на предпосадочную, эллиптическую, низкую (ближайшая точка – на высоте всего 20 км от Луны).

- Чтобы осуществить эту операцию, требовалось провести комплекс траекторных измерений, что осуществлялось бортовыми и наземными средствами, для определения параметров импульса корректировки. Вся эта процедура была удачно завершена. Было сформировано так называемое полетное задание. Это очень сложная операция. Она требует выверенных решений, - сообщил глава Роскосмоса.

Чтобы минимизировать риск ошибки, все параметры моделировались сначала на наземном стенде, и только потом полетное задание загрузили на борт Луны-25.

Луна-25 штатно стартовала 11 августа с космодрома Восточный Фото: REUTERS

Причины крушения станции Луна-25

Аппарат успешно провел переориентацию. А дальше случилось роковое.

- В 14 часов 10 минут включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это и явилось основной причиной аварии аппарата, - рассказал Борисов.

Глава Роскосмоса особо отметил: все это происходило в зоне устойчивой радиосвязи, «мы знали все о положении корабля, и тем не менее в 14 часов 57 минут связь с аппаратом прекратилась. Попытки восстановить связь оказались неудачными. Предварительные расчеты показали, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и по сути дела врезался в поверхность Луны».

Что именно привело к нештатной работе корректирующего двигателя – с этим еще предстоит детально разобраться. Этим займется Аварийная комиссия, она уже начала работу.

Подобные неудачи тяжело отражаются на коллективах, которые разрабатывали станцию, посетовал глава Роскосмоса. Но от аварий никуда не уйти: с 1958 года, когда СССР начал заниматься Луной, до первой удачной мягкой посадки (Луна-9) в 1966 году произошло 10 аварий. Каждая из них вносила свой вклад в копилку опыта. Отрицательный результат – тоже результат.

России сейчас непросто возвращаться на Луну: «все-таки мы около 50-ти лет не занимались Луной», напомнил Борисов. Бесценный опыт, накопленный в 1960-1970-е годах, по сути, потерян.

- Одно из достижений этой, пусть не завершившейся, миссии – это формирование нового коллектива НПО Лавочкина, который, конечно, учтет все ошибки, и я надеюсь, будущие миссии, Луны-26, 27 и 28 пройдут успешно, - сказал Борисов.

Летим дальше

Хотя станция не села на Луну и не выполнила свою основную задачу (анализ грунта на содержание воды), «мы получили бесценный опыт перелета к Луне, вывода космического аппарата на круговую окололунную орбиту и проведение ряда научных экспериментов. Форсируя миссии Луна-26 и -27, мы обязательно получим недополученные результаты», отметил Борисов.

Россия не собирается сворачивать лунную программу. Луна – это и геополитический вопрос, и ресурсы, и площадка для исследования дальнего космоса.

- Ни в коем случае нельзя прерывать лунную программу. Это было бы самое неверное решение. То, что лунная программа была прервана на 50 лет, и есть основная причина неудачи. Нам приходится заново осваивать технологии, конечно, на новом техническом уровне, - резюмировал Юрий Борисов, - Наша страна в недалеком прошлом и в более тяжелой ситуации изыскивала возможности для таких экспериментов. Это не просто престиж страны и достижение геополитических целей. Это обеспечение обороноспособности и достижение технологического суверенитета. Каждая такая миссия дает колоссальный толчок развитию науки и техники. Нам надо продолжать проведение лунной программы.