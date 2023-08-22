Раскрыты секретные данные из архивов КГБ: Как осуждение Пакта Молотова-Риббентропа привело к реабилитации нацизма

Подписание пакта Молотова - Риббентропа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

23 августа 1939 года между СССР и Германией был заключён договор о ненападении, также известный как Пакт Молотова - Риббентропа. Через 50 лет либеральная пресса и литература еще советской страны смешала с грязью его подписантов. Так началось возрождение нацизма, с которым мы вынуждены бороться и сегодня.

НАТИСК НА ВОСТОК

В 30-х годах прошлого века тогда еще будущие союзники по антигитлеровской коалиции - Англия, США и Франция (подписывающий капитуляцию немецкий генерал-фельдмаршал Кейтель сильно удивился их появлению - "Что, французы тоже?") активно заигрывали с нацистами: в США проходили нацистские марши, Англия подарила немцам расовую теорию, а французов, воевавших за Гитлера, было чуть ли не больше, чем против.

«Союзники» с самого начала толкали немцев к походу на восток - на борьбу с большевиками. Боялись распространения коммунизма. Самим воевать - опасно, а вот Германию, недавно проигравшую Первую Мировую, им было не жалко. Но амбиции Гитлера испортили этот «блестящим план».

Гитлер стремился к контролю над всей Европой, но понимал, что Советский Союз слишком велик, чтобы захватить его силами одной Германии. А вот вместе с Европой - можно попробовать. Ему нужно было время, чтобы собрать силы.

Но и Сталин понимал, что Германия пойдет войной на СССР, и лучше бы поздно, чем рано - на Дальнем Востоке шли бои с японцами на Халкин-Голе, финская граница (у власти - ненавидящий большевиков Маннергейм) слишком близка к Ленинграду. Да ещё страны бывшей Антанты едва вынули нож из нашей спины и уже готовятся воткнуть снова.

Гитлер стремился к контролю над всей Европой, но понимал, что Советский Союз слишком велик, чтобы захватить его силами одной Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДЕПУТАТЫ-РЕАБИЛИТАТОРЫ

В секретном протоколе к договору определялись зоны влияния двух государств: советской зоной стали считаться территории, до революции бывшие частью Российской Империи – Литва, Латвия, Эстония, Финляндия (она тогда относилась к Прибалтике) и Бессарабия (сейчас – Молдавия и часть Украины). В немецкую зону попадала Польша - у Германии были на неё права, учитывая, что значительная часть ее территории - бывшая Пруссия.

На момент заключения, договор соответствовал всем нормам мировой дипломатической практики. А главным его преимуществом для СССР было то, что граница, на которой могли встать немецкие войска, отодвигалась как можно дальше.

В 1989 году, когда в нашей стране полыхал пожар перестройки, Съезд народных депутатов СССР пакт, а точнее, тот самый секретный протокол к нему, осудил, мол, «Сталин договорился с Гитлером о разделе Европы». Это был первый шаг, давший повод прибалтийским республикам требовать выхода из Союза, ведь получалось, что их… оккупировали. А значит, все живущие и родившиеся в Прибалтике русские – оккупанты.

Это был первый шаг, давший повод прибалтийским республикам требовать выхода из Союза Фото: фотохроника ТАСС.

4 ШАГА К ОПРАВДАНИЮ

Так Прибалтика стала инструментом для взлома советского государства. За её выходом последовал распад СССР и все несчастья 90-х. А на западе началась реабилитация нацизма, которая сейчас, кажется, достигла апогея.

Этот процесс разбит на последовательные этапы, подменяющие одну идеологию другой - ещё более лживой:

1 – коммунизм не лучше, чем нацизм,

2 – коммунизм хуже, чем нацизм,

3 – коммунисты развязали Вторую Мировую, устроили концлагеря для евреев и сбросили атомную бомбу на Японию,

4 – нацизм – норма, а русские должны платить, каяться, а затем умереть.

ЗАДОЛГО ДА ГЕСТАПО

А как же было на самом деле?

В июле 1940 года в Латвии, Литве и Эстонии прошли выборы. К власти пришли депутаты-коммунисты, и республики добровольно и демократично вошли в состав СССР. Да, нынешние власти в Прибалтике утверждают, что выборы были сфальсифицированы под штыками красноармейцев, что не были учтены интересы националистов, выступавших против.

А что же хотели эти националисты?

ФСБ рассекретило документы о нацистских преступлениях в Латвии. Речь вовсе не о Гестапо, а о латышской националистической организации «Айзсарги». Она пыталась очистить латышей до состояния ещё более кристальных арийцев, чем это было у соседей-немцев. В советское время документы не придавали огласке (ведь дружба народов), теперь уже нечего скрывать, кто жил с нами на одной улице.

Военная организация «Айзсарги» была организована в 1920 на базе белогвардейских батальонов. Силу она набрала после фашистского переворота в 1934 году, собрав в свои ряды 30 тысяч человек. При советской власти деятельность организации была парализована, некоторые её члены начали сотрудничать с Советами. Не говоря про обычных латышских граждан, разделявших коммунистические идеи, либо испытывавших ностальгию по недавней жизни в Российской Империи. Но продлилось это недолго.

ПУСТИЛИ СЛУХ, ЧТО ЖГУТ ДЕГОТЬ

В 1941 году Латвийская ССР была оккупирована немецкими войсками. Именно из членов «Айзсарги» набирали старшин, полицейских и госчиновников. Например, бургомистром Латвии был назначен их высокопоставленный член генерал Оскар Данкерс. Из них же формировали карательные отряды для расправы с коммунистами, евреями, цыганами, партизанами и неблагонадежными.

Из показаний задержанного латыша из организации «Айзсарги» Эдуарда Варняковича (секретное спецсообщение КГБ от 22 августа 1944 года):

«В мае 1942 года по приказу уездной полиции из пяти волостей было собрано 2 тысячи вооруженных «айзсаргов», в том числе и я. Местечко Прели было оцеплено. На рассвете по приказу коменданта всех евреев (мужчин, женщин, стариков и детей) около 500 человек погнали на опушку леса, что в полутора километрах. Через некоторое время из леса послышались звуки выстрелов и крики. Это продолжалось около 2 часов. После, примерно через месяц, я заезжал на опушку леса, где расстреляли евреев, и заметил большую яму, засыпанную землей и обложенную дерном».

Из показаний жителя местечка Прели гр. Черноброва:

«Немцы и латыши за 10 дней перед уходом из Прели огородили высоким забором место погребения расстрелянных евреев, выставили охрану и никого не пускали. В течение нескольких дней внутри этой изгороди что-то жгли. Среди населения пустили слух, что организовали производство дёгтя. Но немецкие солдаты говорили, что за изгородью выкапывали трупы расстрелянных и сжигали. После этого место погребения разровняли и замаскировали».

Бывшее стрельбище военно-фашистской организации «Айзсарги» в окрестностях Резекне на Анчупанских холмах превратилось в место массового убийства людей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РАССТРЕЛИВАЛИ ЕВРЕЕВ, ЦЫГАН И… ПИОНЕРОВ

Латышские полицейские легионы были созданы по образцу немецкой армии. Вооружались, обмундировывались, снабжались наравне с немецкими частями.

Из рассекреченной справки КГБ:

«18 декабря 1941 года в деревне Аудрини Резекненского уезда полицейские в доме Анисьи Глушневой застали за чисткой огнестрельного оружия её сына Родиона Глушнева и пятерых советских солдат, сбежавших из лагеря для военнопленных. Используя это обстоятельство как предлог, полицейские арестовали всех жителей Аудрини, всего двести человек, которых заключили в Резекненскую тюрьму, а деревню из 42 крестьянских дворов сожгли. На следующий день жителей деревни расстреляли.

Заключенных выводили по 10 человек и ставили к тюремной стене. Убийцы стояли в две шеренги так, чтобы в каждую жертву стреляли двое – в затылок и в сердце. После винтовочных залпов начальник 4-го полицейского участка Пунтулис и его помощник Дроздовскис добивали из пистолета тех, кто подавал признаки жизни. Убитых закопали на Анчупанских холмах».

Из той же справки:

«На территории 4-го полицейского участка, подчиненного Пунтулису, к 20 июня 1942 года в числе других расстреляно 713 евреев и 28 цыган».

«15 октября 1944 года в посёлке Риебини расстрелян 381 житель еврейской национальности».

«В посёлке Малта Пунтулис и Дроздовскис жителей еврейской национальности, в том числе маленьких детей, согнали в погреб, а затем расстреляли. Трупы расстрелянных складывали на телеги и увозили на захоронение. Массовое уничтожение жителей длилось два дня, убито около двухсот человек».

Бывшее стрельбище военно-фашистской организации «Айзсарги» в окрестностях Резекне на Анчупанских холмах превратилось в место массового убийства людей. Арестованных привозили на грузовиках из городской тюрьмы. Всякий раз по 200 человек, чтобы не слишком сильно устать, убивая их. Людей раздевали донага, подводили к яме группами по 10 человек и расстреливали. Вместе с родителями убивали и совсем маленьких детей.

«13 ноября 1941 года возле хутора «Рижанка» было расстреляно 40 политзаключенных, привезенных из Лудзы, бывших советских комсомольцев, и 15-летний подросток Брицс, который был расстрелян только потому, что при советском строе был пионером».

ДЕЛО КАНАДСКОГО ЭМИГРАНТА

За активную карательную деятельность 20 апреля 1943 года в день рождения Гитлера латышский полицейский Харальд Пунтулис был награжден крестом военных заслуг второй степени с мечами. В 1965 году в Риге советским судом он был приговорен к расстрелу заочно. К тому времени Пунтулис уже жил в Канаде, отказавшейся его выдавать. Умер в своей постели в 1982 году.

Во время отступления немцев из Латвии, военно-фашистская организация «Айзсарги» получила приказ немецкого командования подготовить своих участников к переходу на нелегальное положение и создать базы оружия, боеприпасов и продовольствия для борьбы с Советской властью. Члены этой организации находились в подполье больше 40 лет, до Съезда народных депутатов СССР. Тогда и стали проявляться националисты всех мастей – бандеровцы, «лесные братья»…

Теперь, когда у гидры отросли новые головы, борьбу с ней приходится начинать с самого начала.