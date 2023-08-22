В Ливию прибыл замминистра Минобороны России Юнус-Бек Евкуров

Делегацию возглавил заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров

Продолжением российско-ливийских переговоров в рамках 11-й Московской международной конференции по безопасности и военно-технического форума «Армия-2023» стал визит делегации Минобороны России в Триполи.

Делегацию возглавил заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Его встретил командующий Ливийской национальной армии маршал Халиф Хавтар.

«Это первый официальный визит российской военной делегации в Ливию, подготовленный по итогам российско-ливийских переговоров в рамках 11-й Московской международной конференции по безопасности и военно-технического форума «Армия-2023»», - сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в ходе визита планируется обсуждение «перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, а также других вопросов совместных действий».