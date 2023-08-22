Он был необыкновенно плодовитым композитором и очень часто выступавшим исполнителем Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Тото Кутуньо стал знаменит на всю Европу и весь СССР еще до того, как прославился в качестве певца. Это он написал несколько гениальных по мелодике песен, исполненных Джо Дассеном: «Salut, c’est encore moi» («Привет, это снова я»), «Et si tu n’existais pas» («Если б не было тебя»), «L’Été indien» («Бабье лето»), «Le Jardin du Luxembourg» («Люксембургский сад»). Если бы он ничего в жизни не сделал, кроме этого, уже золотыми буквами вписал бы свое имя в историю поп-музыки. Но в 80-е он спел еще «L’italano Vero» - «Настоящего итальянца», который больше известен у нас по первой строчке - «Лашатеми кантаре».

Тото Кутуньо стал знаменит на всю Европу и весь СССР еще до того, как прославился в качестве певца Фото: соцсети

А еще были «Solo noi», «Innamorati», «Serenata». А еще он написал «Чао, бамбино, сорри» для Мирей Матье, его песни исполняли Далида, Ricchi e Poveri, Луис Мигель, Клод Франсуа, Адриано Челентано… Он был необыкновенно плодовитым композитором и очень часто выступавшим исполнителем - в частности, дал множество концертов в России. И многим у нас одного его голоса хватало, чтобы начать учить итальянский (это, кстати, совершенно реальные случаи, происходившие с моими знакомыми женщинами).

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Биография Тото Кутуньо

Сальваторе Кутуньо родился 7 июля 1943 года в городке Фосдинова. Мать была домохозяйкой, а отец - музыкантом и моряком (вскоре семья переехала поближе к морю, в лигурийский городок Ла Специа). Первую песню, «Дорога любви», он написал, когда ему было 14 лет (говорят, это совпало с первой влюбленностью), но еще до этого научился играть на аккордеоне и пианино. Потом было несколько музыкальных групп, одна из которых - «Альбатрос», - участвовала в конкурсе в Сан-Ремо (вскоре Тото станет непременным участником и одной из главных звезд этого фестиваля).

Фото: соцсети

Одна из его песен, «Африка», попала в репертуар Дассена и очень ему понравилась. Ну, а потом последовал целый залп из дассеновских песен, которые у миллионов людей старше 45 лет намертво ассоциируются с Францией (многие и не подозревают, что их автор - «настоящий итальянец»).

Одного его голоса хватало, чтобы начать учить итальянский Фото: соцсети

Кстати, с «Настоящим итальянцем» была связана забавная история: Кутуньо писал ее специально для Адриано Челентано, которому она совсем не понравилась; через несколько недель он просто вернул ноты и текст автору без объяснения причин. И Кутуньо решил спеть ее в Сан-Ремо сам, причем очень нервничал: ему казалось, что люди решат, будто он подражает Адриано, на тот момент самому популярному певцу в стране. Но никто не иронизировал над «подражателем» - наоборот, люди заходились в овациях. (А отношения с Челентано после этого не испортились - напротив, Кутуньо всегда был рад, когда коллега включал его сочинения в свой репертуар). И когда при его виде фанаты начинали распевать «Lasciatemi cantare» - «Позвольте мне спеть», - Тото никогда не обижался.

Тото Кутуньо на фестивале "Новая волна-2013" в Юрмале Фото: Евгения ГУСЕВА

Личная жизнь Тото Кутуньо

Он говорил, что, если бы ему надо было охарактеризовать себя тремя эпитетами, он выбрал бы слова «чувствительный, непостоянный, искренний». Что касается его личной жизни, тут не обошлось без бурных латинских страстей. Кутуньо состоял в браке с одной женщиной, Карлой, на протяжении многих десятилетий, мечтал, чтобы она родила ему ребенка, но увы - из-за проблем со здоровьем матерью она стать не смогла. А потом Кутуньо влюбился без памяти в стюардессу Кристину Ланчи.

Он говорил, что, если бы ему надо было охарактеризовать себя тремя эпитетами, он выбрал бы слова «чувствительный, непостоянный, искренний» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уходить к ней от жены навсегда не хотел, но был счастлив, когда она забеременела и родила ему сына Нико. Понятно, что законная жена не была рада об этом узнать. «Я мчался на машине за 1300 километров из Сицилии в Рим, чтобы увидеть Кристину, потому что потерял от нее голову - признавался Кутуньо в интервью. - Когда же откровенно рассказал обо всем жене, это стало для нее страшным ударом. Карла долго переживала, очень страдала. И ее боль стала для меня самым тяжким наказанием». Но Карла в конце концов простила мужа, да с его сыном (которому сейчас уже за тридцать) сумела наладить отношения.

Тото Кутуньо и хор имени Александрова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2007 году Кутуньо тяжело заболел - рак. И говорил, что невероятно хотел вылечиться, чтобы видеть, как растет его сын. Именно любовь к сыну его и спасла. Ему сделали операцию, провели тяжелые курсы химиотерапии, из-за которых он на время потерял волосы, - но он встал на ноги и продолжил петь, давая много концертов, в том числе и у нас. Тут он был знаком и с Пугачевой, и с Горбачевым, говорил о России в интервью: «Это просто моя вторая родина. Я очень люблю русских и чувствую любовь в ответ. Все знают мои песни, я счастлив». Радовался, когда его композиции исполняют русские певцы.

Тото Кутуньо и группа "СЕРЕБРО" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Во вторник, 22 августа, менеджер Тото Кутуньо сообщил, что певец скончался: «давно и тяжело болел, в последние месяцы его состояние ухудшилось, и больше его нет с нами». 7 июля его 80-летие отмечала вся Италия. А сейчас вся Италия, как и вся Россия, будут по нему скорбеть.