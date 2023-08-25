Таганрог может претендовать на звание IT-столицы: в Ростовской области проходит Всероссийский форум разработчиков «ФИЧА»

Василий Голубев заметил, что Ростовская область — среди лидеров по развитию IT-сферы в России. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Сразу в двух городах — в Таганроге и Ростове-на-Дону - с 23 по 26 августа проходит первый Всероссийский молодежный форум IT-технологий «ФИЧА», сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области. Форум собрал сотни молодых разработчиков, IT-специалистов и студентов со всей России. На открытие в Таганрог приехал губернатор донского региона Василий Голубев, чтобы лично поприветствовать участников.

ОТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ДО СБОРКИ КВАДРОКОПТЕРОВ

Перед стартом форума глава региона посетил инженерно-технологическую академию Южного федерального университета. Здесь на базе девяти учебных лабораторий изучают современные информационные технологии. Студенты академии вуза занимаются разработкой мобильных приложений, программ по кибербезопасности, развитием цифровых возможностей для бизнеса и решений с использованием блокчейн-технологий.

На форуме информационных технологий были представлены площадки партнеров мероприятия, и Василий Голубев посетил несколько, изучив перспективные разработки.

Причем, многие из этих разработок уже реально помогают на практике. Так, научно-медицинская фирма «Нейротех» продемонстрировала в действии оборудование для реабилитации опорно-двигательного аппарата на беспроводных датчиках. На площадке #МыВместе была развернута целая выставка квадрокоптеров, собранных волонтерами Таганрога на базе цифровой молодежной лиги «Движение вверх». Ну и куда без игр? Демоверсию видеоигры представили разработчики — участники конкурса «Начни игру» от АНО «Россия – страна возможностей».

Около 500 молодых разработчиков в течение трех дней создадут собственные инновационные продукты. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

«ТАГАНРОГ МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ЗВАНИЕ IT-СТОЛИЦЫ»

Обращаясь с приветственным словом к участникам I Всероссийского молодежного форума IT-технологий, Василий Голубев подчеркнул, что не зря лучшие инженерные умы со всей страны собрались именно на донской земле. Ведь Ростовская область находится в числе самых продвинутых регионов России по внедрению IT-технологий, разработке программного обеспечения и занимает второе место в рейтинге цифровой трансформации.

- Таганрог может претендовать на звание IT-столицы, потому что по плотности тех, кто занимается IT-технологиями на душу населения, он лидирует в стране, - заметил Василий Юрьевич. - Именно поэтому сегодняшний форум проходит здесь, в Таганроге.

500 УЧАСТНИКОВ, 3 ДНЯ ФОРУМА И МОЗГОВОЙ ШТУРМ

Свое приветствие участникам форума направил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

- Практически все сферы нашей жизни сегодня пронизаны решениями искусственного интеллекта. Это одна из главных технологий 21-го века которая позволяет увеличить эффективность цифровой трансформации в 6-7 раз. Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить технологическую независимость страны, а также внедрять искусственный интеллект во все ключевые отрасли, - подчеркнул вице-премьер в своем приветствии. - Поэтому сегодня как никогда важно развивать цифровые технологии, которые помогут цифровой трансформации.

Также в видеообращении ребят приветствовал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов. Успехов подрастающим лидерам IT-отрасли пожелала ректор ЮФУ Инна Шевченко.

За три активных и насыщенных дня около 500 участников будут общаться на площадках форума, побывают в донских IT-компаниях. На хакатоне соревнующиеся команды на время создадут собственные инновационные продукты, а также проведут кибертурнир. А еще молодые разработчики смогут принять участие в грантовом конкурсе Росмолодежи.

РАЗРАБОТАЮТ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ

Губернатор Ростовской области считает, что форум обязательно будет полезен ребятам для получения полезных знаний и опыта, и пожелал молодым разработчикам успехов в киберсостязаниях.

- Мы с вами присутствуем сегодня при очень важном событии. У нас есть все, чтобы реализовать задачу создания новых IT-технологий, нового программного обеспечения. В Ростовской области в IT-сфере работают свыше тысячи компаний, более трех тысяч предпринимателей. Они составляют основу будущего процесса – создания качественных отечественных разработок. И несколько таких разработок мы посмотрели сегодня в Южном федеральном университете, который уже идет по этому пути, - обратил внимание Василий Юрьевич и напутствовал молодых специалистов. - Высоты покоряются тому, кто идет вперед. Желаю участникам форума движения, динамики и побед.

- Главное впечатление от открытия форума — это энергия молодости и таланта, бьющая через край. Мероприятие оказалось очень востребованным, а название Таганрога в очередной раз громко прозвучало в кругах специалистов по информационным технологиям, - с гордостью говорит руководитель местного предприятия ПАО «Тагмет». - Сотни молодых разработчиков, которые собрались вчера на открытии форума «ФИЧА» - подтверждение того, что российские IT активно развиваются, и Таганрог играет в этом развитии одну из ведущих ролей.

Итогом форума должна стать разработка цифровой платформы, направленной на дальнейшее развитие в Ростовской области IT-технологий.