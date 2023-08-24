В Россию прекращают поставлять популярное лекарство против гепатита C: что делать, есть ли аналоги

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На днях стало известно, что американский фармгигант MSD заявил о прекращении поставок в нашу страну противовирусного лекарства «Зепатир». Этот препарат применяется для лечения хронического гепатита С. Тут же по соцсетям начала разгоняться информация, что больных гепатитом в России теперь нечем будет лечить. «КП» проверила эту информацию в рамках совместного проекта с "Лапша Медиа", направленного на разоблачение недостоверной информации.

- На долю «Зепатира» приходится около 9% всех препаратов, применяемых у нас для лечения гепатита С, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» аналитик фармацевтического рынка, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По словам эксперта, аналоги американского лекарства сейчас разрабатываются российскими фармкомпаниями. При этом в РФ доступны и другие препараты против гепатита С, среди них есть, в том числе, более эффективные.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов также подтвердил, что изменение ситуации не нанесет вреда пациентам. «Данное решение не окажет влияния на доступность терапии гепатита С в России, препарат не является незаменимым или уникальным», - сообщил врач «Российской газете». Чуланов отметил, что в нашей стране зарегистрированы все имеющиеся в мире препараты против гепатита С. «Они доступны, перебоев с поставками нет», - подчеркнул представитель Минздрава.