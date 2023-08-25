Пользователи ВКонтакте могут стать авторами добрых мемов о кабачках и привлечь внимание к осознанному потреблению продуктов

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Направление благотворительных проектов ВКонтакте запустило кампанию о рациональном потреблении продуктов. Её главный герой — кабачок, который в конце каждого лета становится объектом шуток и мемов. Пользователи соцсети могут придумать свои добрые мемы про этот овощ и изменить отношение к нему, а авторы лучших работ — получить призы. Кампания проходит при поддержке благотворительного фонда «Банк еды „Русь“» и совместно с авторами ВКонтакте.

Цель кампании — привлечь внимание к осознанному потреблению продуктов. По данным ООН, ежегодно в мире около трети еды отправляется в мусорное ведро. При этом в России конечные потребители производят более 70% пищевых отходов. В дальнейшем выброшенные на свалку продукты выделяют вредные для человека и природы вещества и газы. Эти выбросы влияют на усиление парникового эффекта больше, чем авиация.

В пик сбора урожая пропадает немало овощей и фруктов, так и не попадающих на стол к конечному потребителю. Один из примеров — кабачки, которых становится очень много к концу лета. Это нашло отражение в интернет-культуре в виде мемов и комиксов, в которых эти овощи чаще всего представлены как бесполезные. Художник-автор ВКонтакте dmitripiankov взглянул на ситуацию под другим углом. Он нарисовал серию картинок из жизни кабачков, чтобы призвать бережно относиться к кабачкам.

Придумать свой добрый мем в защиту кабачков может каждый желающий — сообщество «ВКонтакте с авторами» запустило конкурс лучших картинок с этим овощем. Участникам необходимо опубликовать мем в своём профиле с хештегом #кабачокживи. Авторы самых интересных работ получат шанс выиграть призы от ВКонтакте. Конкурс продлится до 14 сентября 2023 года, а лучшие мемы выберут авторы ВКонтакте и фонд «Банк еды „Русь“».

Екатерина Кочнева, руководитель благотворительных проектов ВКонтакте:

«Одна из задач направления благотворительных проектов ВКонтакте — популяризация принципов осознанного потребления. Это важная часть заботы о мире в широком смысле — об экологии, о детях, пожилых людях и других незащищённых слоях населения, об экономическом равновесии и о многом другом. Рациональное потребление не только предотвращает утилизацию пригодных продуктов и тем самым сдерживает рост количества мусора и выбросов вредных веществ, но и помогает грамотно распределить имеющиеся ресурсы среди тех, кто в них действительно нуждается. Мы рады, что наши пользователи с помощью своего творчества могут привлечь внимание к этой проблеме, а авторы ВКонтакте получат возможность сделать свой важный вклад в её освещение».

Анна Алиева-Хрусталёва, вице-президент благотворительного фонда «Банк еды „Русь“»:

«У вас есть лишние кабачки? Поделитесь ими с тем, кому они нужнее. Это называется фудшерингом. В банке еды „Русь“ мы развиваем фудшеринг больше 10 лет. Производители, кафе, фермы и магазины отдают нам хорошие продукты, которые не успели продать. Без фудшеринга всю эту еду утилизировали бы — это несправедливо и нерационально. Банк еды „Русь“ забирает продукты у компаний и передаёт их семьям с детьми и одиноким пенсионерам в трудной жизненной ситуации. Таким образом фудшеринг помогает и людям, и природе. Каждый может внести вклад в развитие этого движения — хотя бы даже мемом в защиту кабачка».

dmitripiankov, художник:

«Считается, что кабачки не пользуются большой популярностью, а те, кто их любит, скрывают свою страсть. В конце лета от этих овощей вообще массово избавляются. Я считаю, что так не должно быть: они ведь и вкусные, и полезные. Пора положить этому конец и подумать об их чувствах: они тоже мечтают стать лучше, испытывают одиночество и тревожатся о будущем».

Ранее ВКонтакте представила результаты исследования осознанного потребления и экологических практик среди пользователей соцсети. Опрос показал, что более 95% респондентов считают экотему важной, 56% знакомы с понятиями экологичного и осознанного потребления, а 44% практикуют раздельный сбор мусора. Отвечать на запросы и потребности экоаудитории ВКонтакте помогает новое мини-приложение «Экологик» на платформе VK Mini Apps. В сервисе можно найти гайды по переработке отходов, эксклюзивные материалы про ответственное потребление, полезные экосоветы и акции от партнёров сервиса.