«Пусть недра щедро одаривают добычей, а работа дается легче»: председатель Социального фонда России Сергей Чирков посетил Иркутскую область

Фото: Пресс-служба Социального фонда России

Председатель Фонда пенсионного и социального страхования России Сергей Чирков сегодня провел ряд встреч в ходе визита в Иркутск и принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню шахтера.

Рабочую программу Сергей Чирков начал с важного события – вручения ключей от специально адаптированных автомобилей трем жителям города, пострадавшим на производстве. Каждый автомобиль оборудован устройствами ручного управления и индивидуально настроен с учетом особенностей здоровья и физических возможностей водителя. Эта мера поддержки Социального фонда является частью медицинской, социальной и профессиональной реабилитации тех, кто получил травмы на производстве.

Фото: Пресс-служба Социального фонда России

Далее глава фонда встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

Сергей Чирков отметил, что Правительство Иркутской области очень плотно и продуктивно взаимодействует с региональным Отделением Фонда пенсионного и социального страхования. В ходе рабочей встречи было подписано соглашение о сотрудничестве.

«Социальный фонд сегодня предоставляет большой массив федеральных мер поддержки населению и нам важно, чтобы их получение было простым и удобным. Соглашение предусматривает плотное взаимодействие с Правительством Иркутской области по всем вопросам социального обеспечения граждан и поможет нам улучшить предоставление услуг», - отметил Сергей Чирков.

Фото: Пресс-служба Социального фонда России

«Подписание соглашения позволит выйти на новый уровень взаимодействия и повысить эффективность и качество оказания государственных услуг в социальной сфере. Уверен, что совместно мы сможем выстроить удобную и эффективную систему социальной помощи и поддержки граждан», - сказал Игорь Кобзев.

Особое внимание в ходе встречи было уделено старшему поколению. Сергей Чирков и Игорь Кобзев обсудили важность работы центров общения старшего поколения в области, которые открыты на базе Социального фонда. Иркутские центры сегодня в лидерах по количеству и масштабам событий, которые организовывают для своих посетителей сотрудники фонда.

Фото: Пресс-служба Социального фонда России

Стороны также обсудили возможность создания на территории Приангарья реабилитационного центра для инвалидов труда. Глава региона рассказал, что под строительство этого важного объекта область может предложить к рассмотрению несколько площадок.

На территории Приангарья развита угледобывающая и горная промышленность, регион является одним из крупных производителей и потребителей угля. Совместно с губернатором председатель Социального фонда принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня шахтера. Сергей Чирков поздравил горняков с профессиональным праздником и вручил благодарности отличившимся представителям местных предприятий.

Фото: Пресс-служба Социального фонда России

«Вы задаете высокую планку профессионализма, – отметил глава Соцфонда, поздравляя шахтеров. – Мы признательны вам за вклад в такое важное для государства дело. Пусть недра щедро одаривают добычей, работа дается легче и здоровье сохраняется на долгие годы».

Сергей Чирков также отметил, что в Иркутской области более десяти тысяч специалистов получают шахтерскую пенсию и более пятисот человек – поддержку в связи с профессиональными заболеваниями. Социальный фонд оказывает необходимую помощь профессионалам горнодобывающей отрасли, принимает меры для создания безопасных условий труда, обеспечивает пенсиями и положенными доплатами.

Рабочая поездка председателя фонда завершилась посещением регионального филиала фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и рядом рабочих совещаний с губернатором и представителями правительства области.