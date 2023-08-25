В технополисе «ЭРА» военным дронам вживят искусственный интеллект

В рамках рабочей поездки Денис Мантуров и Руслан Цаликов также проинспектировали работу Центра машинного обучения

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов собрали в инновационном технополисе «ЭРА» ученых и военных экспертов, чтобы обсудить использование в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) технологий искусственного интеллекта.

Подобные современные разработки были представлены на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023», который ранее прошел в Подмосковье. Там были представлены современные дроны, которые могут выполнять полётные задания по специальным алгоритмам. Они позволяют беспилотнику без участия оператора, самостоятельно выявлять позиции противника, снайперов, определенные виды техники и сообщать координаты артиллеристам и летчикам.

При этом дрон сможет корректировать огонь: самостоятельно уходить от средств ПВО и стрелкового оружия противника, а при необходимости его атаковать.

Оператору беспилотника останется лишь менять батареи и запускать аппарат в воздух, а всю необходимую работу умная машина выполнит самостоятельно. Это позволит сохранить жизни многим военнослужащим.

На заседании в «ЭРА» было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Технополисом «ЭРА», Федеральным центром прикладного развития искусственного интеллекта и Управлением развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России.

О том, какое внимание уделено этому направлению можно сказать по составу его участников. В Анапу приехал замминистра обороны России генерал армии Павел Попов, представители Минобороны России, федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, предприятий промышленности, научных и образовательных организаций.

В рамках рабочей поездки Денис Мантуров и Руслан Цаликов также проинспектировали работу Центра машинного обучения, в котором апробируются элементы искусственного интеллекта.

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