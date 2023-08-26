Один день российского туриста, попавшего в зарубежную гостиницу без алкоголя

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Проснулся в семь. А чё такого? У нас в отеле нет спиртного.

Зарядку сделал, а потом пил чай с лимоном и со льдом. Решил две шахматных задачки. Сыграл на телефоне в тачки. Включил на плазме мотоспорт. В сортире разгадал сканворд. Гудел, как паровоз, в ладони. Чесал колено на балконе. Потом, я помню, сел на стул и восемнадцать раз зевнул.

Я сообщаю достоверно.

Читал «Флаг родины» Жюль Верна. Панаму положил в карман. Почистил уши. Съел банан. Сдирал с себя кусочки кожи. Зачем-то в ванной строил рожи. Смотрел, как ползает оса.

Так пролетели полчаса.

Потом, конфету распечатав, звонил товарищу в Саратов. И, на стекло дыхнув пять раз, нарисовал противогаз. Светильник дёргал я, скучая, как царь в комедии Гайдая. Заметил в соке волосок. Достал его. И выпил сок. Как в детстве, (помните?), макушкой играл пронырливо с подушкой (и сделал в общем-то немало, чтоб та с макушки не упала). Футболку белую надел. Потом лежал. Потом сидел. Построил мост из полотенец. Отрезал старый заусенец. И отчебучил, пнув кровать:

- Так невозможно отдыхать!..

Как всё же быстро пыл угас, хотя прошёл всего лишь час.

Потом сидел в углу бассейна без пива, водки и портвейна и, проклиная беспредел, довольно быстро обгорел. Нашёл убийцу в детективе. Ел виноград, арбуз и киви. Протёр очки. Открыл журнал. Уснул. Проснулся. Задремал. На пляже выстроил дворец. Сходил на завтрак, наконец. С айфоном обошёл квартал. Пофотал здания. Устал. Так обезумеешь, поди!..

Ещё неделя впереди.

Рыдал тайком как крокодил. Вернулся в номер. В душ сходил. И, несмотря на весь комфорт, умчал, умчал в аэропорт.

Ругался. Хаял. Волком выл.

И в тот же вечер дома был.