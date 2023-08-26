Посол Украины в Германии Алексей Макеев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Откровенному хаму и хвастуну-наглеца Андрею Мельнику в Киеве нашли "достойную" замену на посту посла Украины в Германии, заполнив эту вакансию Алексеем Макеевым. Мало того, что Макеев не так давно буквально возглавил колонну гей-парада, прошедшего по столице ФРГ, что на нынешнем Западе является неоспоримым достоинством, так он еще и совершенно не стесняется поучать немецкое правительство, как оно должно промывать мозги собственному населению и оглуплять его, чтобы не терять электоральную поддержку, поставляя Украине вооружение. По всей видимости, опираясь на опыт аналогичной работы, проведенной на Украине.

- Надо понимать, что в немецкой демократии очень многое, в частности, зависит, а как тот или иной шаг будет восприниматься в обществе. И поэтому надо готовить это общество. Я об этом говорил. Последние опросы сейчас показали, что 52% немцев против поставок Taurus в Украину, - заявил он в интервью, опубликованном на Украине и вознегодовал по поводу пассивной позиции германских властей. - Если только опираться на результаты опроса, тогда никаких шагов никому не надо предпринимать. Поэтому я призываю немецкое правительство и немецких политиков активнее объяснять гражданам, а зачем это нужно.

- Я показываю пример Леопардов. Эти все дебаты длились очень долго, они готовили общественное мнение. Но если бы правительству взять проактивную роль и сказать: "Знаете, почему мы поставляем? Мы считаем, что это важно. И если сейчас 52% против, то мы вам объясним". И уже послезавтра, или еще лучше после поставок Taurus увидим, что будет 65% "за". Я абсолютно уверен в этом, - убежден этот нацистский дипломат, работающий в бывшей столице Третьего рейха.

Правда, почему "это важно" и как именно "это важно", Макеев так и не объяснил. Наверное, считает, что достаточно сказать лишь "а". Мол, мы считаем, и все тут. Насколько такая аргументация подходит для людей, его тоже не заботит. Ведь, по его словам, он находит прекрасное взаимопонимание с немецкими промышленниками в области производства вооружений, а им его аргументов хватает.

- Я в понедельник встречаюсь с CEO Rheinmetall Армином Паппергером. И мы детально будем обсуждать, на какой стадии мы находимся по открытию завода в Украине. Такие беседы я провожу с ключевыми производителями. Компания FFG, которая поставила очень много различной техники, надеюсь, до конца года откроет в Украине ремонтный хаб. И на следующей неделе, во вторник, я также побываю на третьем крупнейшем предприятии KMV, тоже производящем Леопарды, которое дооборудует Леопарды 1 и производит Леопарды 2, - делится он и не скрывает своего удовлетворения. - Ключевые немецкие компании с большой заинтересованностью относятся к этому, а правительство это все поддерживает и софинансирует. То есть здесь есть как раз такая необходимая синергия. Мы общаемся с другими компаниями, с поставщиками запасных частей.

Вот в этом сомневаться действительно не приходится. Более того, немецкие оружейные промышленники не только во всем согласятся с послом Украины, но и сами еще дополнительных аргументов ему накидают. Потому что, как признал сам Макеев, тут речь идет о деньгах, к тому же еще и "правительство поддерживает и софинансирует". Есть тут и дополнительная мотивация.

- Немецкая оружейная индустрия уже уяснила, что лучшее применение этого оружия сегодня фактически в Украине. И компании Diehl, которая производит системы IRIS-T и ракеты, я говорю: "Вы себя можете спокойно рекламировать как самая современная, практичная и испытанная в реальных боевых действиях система противоракетной обороны", - совсем уж разоткровенничался Макеев, признавшись, что Украина стала лучшим полигоном для испытания западных вооружений. - Поэтому немцы весьма заинтересованы в этом. Мы их затягиваем сейчас в Украину. Уже две выдающиеся компании не только разработали планы, а начали конкретную работу.

Примечательно, конечно, признание Макеева, что в немецкой демократии многое зависит от общественного мнения, поскольку в украинской, судя по всему и по удивлению Макеева от немецкой, от него в жизни государства не зависит ровным счетом ничего. И насчет лучшей рекламы западных вооружений он, безусловно, тоже приврал чуть больше, чем на 100%. Поскольку многие западные вооружения совершенно не оправдали возлагавшихся на них надежд. О чем уже, совершенно не стесняясь, заявляют в Киеве.

Но ведь Макеев перехватил эстафетную палочку у Мельника, а от того можно было услышать и не такое. А последний, кстати, хоть и назначен послом в Бразилию, но своих прежних симпатизантов время от времени не обделяет вниманием. Так, например, когда депутат Бундестага Ральф Стегнер в интервью Deutschlandfunk заявил, что "применение кассетных боеприпасов справедливо запрещено международным законом, и тот, кто действует во имя международного порядка и ценностей, такое оружие не поставляет", он тут же получил гневную и жесткую отповедь от Мельника: "Идите к черту со своими советами Ральф Стегнер и компания! Вы понятия не имеете, о чем говорите. Вы когда-нибудь были на войне на Украине 500 дней? Вы чувствовали страдания людей? Если нет, то оставайтесь на диване в стиле Бидермейер".

Мельник был, Мельник знает. И что с того, что больше про диван, чем про боевые действия. А Макеев явно берет с него пример.