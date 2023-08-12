Германия накачивает Украину все более мощным наступательным оружием: Слабые и сильные стороны ракет Taurus

Носитель, и сама ракета вполне «по зубам» и нашим истребителям, и нашим системам ПВО Фото: EAST NEWS

Новость из Берлина: власти Германии вскоре могут сообщить о передаче Киеву авиационных крылатых ракет Taurus. Командование военно-воздушных сил ФРГ уже выступило с одобрением. Если такое произойдет, то как это может повлиять на ход специальной военной операции? Попробуем ответить на этот и другие вопросы.

1. Что это за зверь такой?

TAURUS — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса большой дальности, может достать цель за 500 км. Предназначена для высокоточных ударов по прочно защищённым и заглублённым целям. Вес боевой части очень приличный - 480 кг.

TAURUS может поражать как точечные объекты (танки, пушки, РЛС, штабы, ракетные установки) так и протяжённые – колонны боевой техники, штабы, военные базы, склады. Причем, без захода самолёта-носителя ракеты в зону ПВО противника. Но запускать Taurus немцы научились не только с воздушных носителей (самолетов), так и с кораблей, и наземных пусковых установок.

TAURUS (после многих модификаций) нашпигована самыми современными техническими наворотами - автономной навигационной системой, приборами распознавания целей, датчиками облучения противником, противоракетными ловушками. Это одна из наиболее совершенных крылатых ракет европейского производства. По некоторым параметрам она сопоставима с англо-французской Storm Shadow. А по некоторым - таким как дальность, мощность и многослойное ведение на цель - превосходит.

Обладает способностью перенацеливаться в ходе полета. Может идти к цели с огибанием местности и на низкой высоте – до 30 метров. Это серьезно затрудняет ее своевременное обнаружение радиолокационными станциями. У Германии 600 таких ракет. Но сейчас у бундесвера в боеготовом состоянии их 150.

2. Уже просочилась информация, что Берлин намерен «для начала» передать Киеву порядка 20 «таурусов». Как Украина будет их применять?

Пока известно, что под эти ракеты (как и под Storm Shadow) в Польше переоборудованы больше 10 еще советских бомбардировщиков Су-24 (времен Варшавского договора). Возможно даже, оттуда они и будут взлетать на бомбежку. Потому что аэродромы на территории Украины постоянно утюжат российские дроны и ракеты.

3. Есть ли у нас средства поражения против TAURUS?

Да, есть. Тем более, что мы знаем и слабые места этой ракеты. А они тоже есть. У нее невысокая скорость, 1224 км/ч. А у ее носителя – Су-24 – 1700 км/ч. У нашего истребителя Су-27 на максимуме – 2500 км/ч. И носитель, и сама ракета вполне «по зубам» и нашим истребителям, и нашим системам ПВО, таким как С-400, С-500, С-350 и даже С-300, который способен сбивать вражескую цель и на 20-метровой высоте. Добавим сюда же наши зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Они уже эффективно работают и по Storm Shadow, и по французским SCALP-EG.

Но к TAURUS нашим средствам ПВО надо приноровиться. Для этого потребуется некоторое время. Как это было после появления каждого нового вражеского оружия на поле боя. Тут, конечно, не должно быть никаких шапкозакидательских настроений. TAURUS – техника серьезная и грозная. А противник не будет применять ее наобум. И перед атакой наверняка изучит, где у нас могут быть дыры в радиолокационном поле. И попытается сунуться в них.

4. Как теперь понимать позицию Германии в отношении России?

Это, по сути, плохо прикрытое «неофициальное» вступление Берлина в прокси-войну против Москвы. Германия рвется в «чемпионы Европы» по накачке ВСУ немецким оружием. Начиналось все со стволов и гранатометов, потом пошли системы ПВО, снаряды и пушки, за ними – бронемашины и танки «Леопард». Немецкие кресты времен гитлеровского Вермахта снова пестрят в донецких степях, а германские бомбы падают на потомков тех, кто 80 лет назад поставил на колени фашистскую Германию и победную точку в Берлине. Похоже, что «ливерный канцлер» Олаф Шольц ставит Германию на путь нового реваншизма. И на этом пути Берлин вновь может прийти к началу большой войну в Европе - уже третей по счету мировой.

5. Поступают сообщения, что Германия намерена перепрограммировать ракеты Taurus перед передачей Киеву. Мол, чтобы они могли долететь до тылов, но не били по территории России (по заветам Зеленского, этой территорией считается Россия в границах 1991 года). Это реально?

Технически такое возможно. И если Берлин после первой партии ракет (20 единиц) передаст Киеву еще 130, то перепрограммирование может занять несколько месяцев. И немалых финансовых затрат. Но все это похоже на политический блеф. И американцы, и британцы, и французы тоже обещали, что их ракеты, переданные украинцам, по российской территории бить не будут. И что? Они падали и на донецкую, и на луганскую землю. А по сути, - уже на российскую. Но Киев отметал все претензии, считая эти территории своими. Нельзя исключать, что так будет и с «Таурусами». Но даже если такие ограничения немцы в ракеты и введут, то миротворцем Шольца это отнюдь не делает. Ракеты с дальностью что 500, что 300 километров не перестают быть наступательным оружием. А решение передать дальнобойные Таурусы Киеву означает серьезный «доворот» в политике Берлина, который раньше утверждал (или хотя бы делал вид), что упор он делает больше на оборонительные системы. Теперь блеф рассеивается. Ну что же, Москве придется реагировать на это не только дипломатическими, но и военно-техническими средствами.