В США убедились в провале украинского контрнаступления Фото: REUTERS

Изменение риторики западных СМИ свидетельствуют о том, что в США и странах НАТО стали признавать изменение стратегического баланса сил в мире и его крен в сторону альянса России, Китая и Северной Кореи. Об этом пишет обозреватель ливанского сайта al-Binaa Мухаммад Садик аль-Хусейни в своей колонке.

Аль-Хусейни обращает внимание на состоявшийся 21 августа визит председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марка Милли в Ватикан, где ему дал аудиенцию папа римский Франциск.

По информации публициста, Милли сообщил Франциску о том, что в США убедились в провале украинского контрнаступления и нереальности продолжения военных действий против российской армии, а также попросил у понтифика совета по дальнейшим действиям, в частности возможности «почетного отступления» из Украины.

В рамках встречи также обсуждалось «избавление от нынешнего украинского президента», а также «подготовку к соглашениям, в рамках которых США демонтируют системы противоракетной обороны в Польше, Румынии и Турции», утверждает Аль-Хусейни.

«Новые переговорные позиции США являются отражением американско-натовского поражения на местах, которое по размерам и будущим последствием превосходит все военные поражения, которые глобальные империи испытывали с момента появления первых поселенцев в Северной Америке и до настоящего времени», - заключает автор статьи.

Папа римский Франциск ранее заявил о желании урегулировать конфликт на Украине мирным путем для предотвращения ядерной войны. На этой неделе президент Венгрии Каталин Новак после встречи с папой римским заявила, что «скоро наступит время для урегулирования конфликта на Украине».

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