Окружение Зеленского потеряло надежду на победу: на Украине заявили о готовности к переговорам

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак говорит ни много ни мало об осознании киевским режимом того факта, что «без переговоров урегулирование российско-украинского конфликта невозможно» и что для его разрешения требуются «сотрудничество и коллективные усилия». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Текст, который один из ближайших соратников Владимира Зеленского 18 августа передал итальянскому изданию «Репубблика», наделал на Апеннинах много шума.

Ещё бы, ведь руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак говорит ни много ни мало об осознании киевским режимом того факта, что «без переговоров урегулирование российско-украинского конфликта невозможно» и что для его разрешения требуются «сотрудничество и коллективные усилия».

В Италии эти слова трактуют не иначе как шаг Украины навстречу миру. Однако, если сдуть с щедро разбавленного русофобскими тезисами «сенсационного» заявления киевского функционера пыль, оказывается, что в нем отсутствует самая главная составляющая - участие в этом процессе России.

Ермак заявляет, что Киев будет действовать в три этапа: сначала организует встречи послов, затем дипломатических представителей лидеров государств, чтобы заложить основы некого согласованного плана. И только после этого якобы будет проведен мирный саммит глав государств и правительств мира (возможно, в конце 2023 - начале 2024 года). А России, мол, останется либо принять общее решение, либо «остаться в полной изоляции».

При этом глава администрации ритуально подчеркивает, что «поиск мира на Украине - это симфония мужества, стойкости и горячей веры в независимость, суверенитет и территориальную целостность», а «украинцы, как и все народы, дорожат этими ценностями и не могут идти на компромисс».

В любом случае, за всеми красивыми словами заметно главное: надежды на то, что Украина одержит победу над Россией на поле боя, улетучились даже у окружения президента Зеленского.