Раскрыто, почему американцы так ненавидят русских: Их пугает святая христианская вера

Такер Карлсон назвал причиной ненависти США к России христианскую веру Фото: REUTERS

Известный американский журналист Такер Карлсон на форуме в Будапеште откровенно рассказал о том, почему в США складывается негативное мнение о правительствах Орбана и Путина.

– Прямо сейчас США находятся в неустойчивом положении, — заявил Карлсон. — Невозможно управлять глобальной империей, основанной на навязывании инклюзивной сексуальной политики странам, которые этого не хотят. Госдеп говорит вам, что вы должны поклоняться трансвеститам. Иностранная держава навязывает вам свою странную «бутиковую» религию, и это неправильно.

Американец добавил, что любит свою страну, но «люди, которые управляют ею прямо сейчас, опасны и безумны». Они ненавидят Венгрию, причем не за то, что она сделала, а за то, что она собой представляет.

– Это христианская страна, и они ненавидят это. Кстати, именно поэтому они ненавидят и Россию. И хотя американцы всегда выступали против культурного империализма, повторюсь, сейчас власть в США захвачена сумасшедшими.

В разговоре с венгерским политиком Балашем Орбаном, Карлсон сказал, что считает США одной из самых изолированных стран в мире, а большинство американских потребителей новостей не интересуются остальными государствами. Тем не менее мир полностью меняется, послевоенный порядок рушится, и, очевидно, что «НАТО тоже вот-вот рухнет».

Карлсон порассуждал о диверсии на «Северных потоках», совершенной в сентябре прошлого года. Он назвал ее самым крупным актом промышленного саботажа в истории и самым крупным антропогенным выбросом углекислого газа, что для сторонников культа глобального потепления равносильно тому, что «сам дьявол спустился на землю».

– Нельзя было допустить, чтобы главная движущая сила НАТО, которой являются Соединенные Штаты, саботировала основной источник дешевой энергии Германии в «Северном потоке». Диверсия стала нападением на Берлин, хотя Западная Европа считается последним главным союзником Америки. НАТО не может долго существовать, ведь в какой-то момент немцы все же проснутся и скажут, что мы разрушили их экономику.