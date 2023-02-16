Подробности теракта на «Северном Потоке»: «лица непонятной национальности» возились под водой больше шести часов

Газопровод "Северный поток" был подорван в ночь на 26 сентября 2022 г. Фото: REUTERS

Американский журналист-политэмигрант, ныне живущий в России — Джон Дуган поделился с KP.RU подробностями теракта на «Северном потоке». Напомним, российско-немецкий газопровод был подорван в ночь на 26 сентября прошлого года. А в нынешнем феврале другой американский журналист-оппозиционер, Сеймур Херш, со ссылкой на «анонимных собеседников» поведал о деталях диверсии. По его словам, организаторами выступали заокеанские спецслужбы, а исполнителями — боевые водолазы США совместно с ВМФ Норвегии.

Вероятно, источник Херша находился в той же среде, что и источник Дугана. Последний через неделю после трагедии получил анонимное электронное письмо, где приводятся детали подводной атаки, о которых Херш не упоминает.

АНОНИМНЫЙ ИСТОЧНИК И ЕГО ПИСЬМО

Кто же этот источник — вам никогда не расскажут; в американском бюрократическом языке подобных людей называют местоимением s/he («он/а») — чтобы скрыть пол, не говоря уже о других данных. Но, вероятнее всего, речь идёт о заокеанских военных, которые понимают «защиту национальной безопасности» несколько иначе, нежели проведение диверсий на инфраструктурных объектах европейских стран.

Публикуем отрывки из этого послания.

«Я не могу поделиться указанной информацией сам, поскольку это нанесет ущерб моей карьере и жизни. Посылаю вам фото-доказательство… [по понятным причинам данные файлы не приводятся, чтобы не рассекретить источник: молодой офицер Брэдли Мэннинг, самый известный информатор другого журналиста-расследователя — Джулиана Ассанжа, был пойман и приговорён американским судом к тюремному сроку, хотя он всего лишь рассказывал миру правду о военных преступлениях США — прим. ред.]

По словам источника, организаторы «проекта» прилетели в «точку икс», в акваторию балтийского острова Борнхольм, из Стокгольма. Ключевую роль играла некая «противоминная бригада» — так, по крайней мере, презентовали эту странную группу людей для всех остальных.

«15 июня [2022], в день якобы учений, прибыл военный вертолет США со спецотрядом — «противоминной бригадой», — вспоминает информатор. — Они сгрузили снаряжение и встретились с вице-адмиралом ВМС США, а также с группой накануне прилетевших американцев в штатском — вероятно, сотрудников спецслужб».

Впрочем, при ближайшем рассмотрении «противоминная бригада», скорее, напоминала террористов. «У этих людей были не только растрепанные волосы, нарушавшие военный устав любой серьёзной страны — но и растительность на лице. Они больше походили на жителей Ближнего Востока. Ни у одного из этих мужчин не было опознавательных знаков», — продолжает источник.

Как это было Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ИСКАЛИ ПОДВОДНЫЕ МИНЫ

«Лица непонятной национальности» утверждали, что прибыли для поиска подводных мин (таковые действительно имеются в водах Балтики ещё со времён Второй мировой), однако у них не было оборудования для подобных задач. Снаряжение группы состояло из новейших дыхательных аппаратов для глубоководных погружений и нескольких плотных коробок в твердом футляре (в этих защитных кейсах могли находиться мины или иное оборудование).

Задача группы, как объяснили остальным, состояла в том, чтобы дойти на резиновой лодке в квадрат икс, поискать противокорабельные мины и вернуться с находками. Любой мореман скажет, что для такой экспедиции нужен металлодетектор и длинный щуп-захват (или хотя бы багор) — но тут ничего подобного не было.

По утверждениям источника, загадочная бригада была экипирована ребризерами [аппаратами для длительного дыхания глубоко под водой] типа MK29 — это новейшие устройства на основе кислородно-гелиевой дыхательной смеси, более эффективной, чем традиционная азотная.

Кстати, в Сети можно найти новости об испытаниях таких изделий на базе американских боевых водолазов в Панама-Сити (Флорида) — о том, что «бригада» ранее была подготовлена именно на этом объекте ВМФ США, упоминает в своём расследовании и Сеймур Херш.

Журналист Сеймур Херш. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очевидно, что для обнаружения «просто морских мин», находящихся неглубоко под поверхностью, такая «джеймс-бондовщина» просто бессмысленна. А вот если предположить, что истинной целью был именно газопровод, находящийся на глубине 80-100 метров, — то всё очень логично.

Далее загадочная бригада погрузилась в лодку-плоскодонку и отплыла — но не в тот район, где по легенде учений были установлены имитационные мины, а за два километра от оного.

«Они исчезли под водой более чем на 6 часов», — вспоминает источник. Это время находится на пределе возможностей водолазных систем — вероятно, для столь долгого погружения использовались те самые новейшие разработки.

Наблюдавшие военные даже забеспокоились — но кураторы заверили, что «всё нормально», и попросили не рапортовать о необычном погружении.

Источник предполагает, что водолазы за это время могли переместиться с помощью подводного транспорта [подобный аппарат утрированно показан в известной сцене фильма «Бриллиантовая рука» — прим. ред.] к месту расположения «Северного потока».

ЧТО В КОРОБКЕ?

И финал: когда члены бригады вернулась, почти все защитные кейсы с неизвестным содержимым… пропали. Видимо, оставшись на дне. Затем они провели короткую беседу со «штатскими из США» [представителями спецслужб], сели в ожидавший их вертолет и улетели. «Штатские» тоже улетели — на другом вертолете.

Забавно, что в отчётных общевойсковых документах их миссия была отмечена как «успешно завершённая», хотя, повторим, «борцы с минами» находились довольно далеко от реальной точки проведения учений.

Место подрыва "Северного потока", сентябрь 2022 г. Фото: REUTERS

Источник не готов утверждать, действительно ли в их кейсах находилась взрывчатка и действительно ли то были подрывники — а не, например, разведчики, «просто» обследовавшие подводный газопровод. Тем менее, рассказ неизвестного собеседника Джона Дугана во многом сходится с расследованием Сеймура Херша — что подтверждает подлинность обоих.

Так что официальному Вашингтону становится всё сложнее оправдываться и отрицать очевидные факты собственной причастности к терроризму.

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