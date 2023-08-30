От детсада до университета: как направить маткапитал на образование детей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Долгие летние каникулы закончились, стартует учебный сезон. На образование ребенка можно направить самую весомую меру поддержки для семей с детьми - материнский капитал, напоминают в Социальном фонде России (СФР). За первую половину 2023 года 124 тысячи семей уже воспользовались маткапиталом на эти цели. СФР перечислил им порядка 6,2 млрд рублей. На что же сейчас можно потратить средства и какие условия нужно соблюсти? Об этом - в нашем материале.

«Огласите весь список, пожалуйста»

Список образовательных услуг, которые можно оплатить маткапиталом, сегодня очень широкий. Главное, чтобы организации или индивидуальные предприниматели, которые оказывают такие услуги, имели лицензию на образовательную деятельность и находились на территории России.

Средства господдержки можно потратить на следующие виды образования:

• обучение в дошкольных учреждениях (ясли, детсад), школе, колледже или вузе - словом, в любой образовательной организации, государственной или частной;

• образовательные услуги индивидуальных предпринимателей. Это может быть обучение в детском саду или школе, открытых индивидуальным предпринимателем. Либо, например, занятия у частных преподавателей (репетиторов), зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

• услуги по присмотру и уходу за ребенком, которые оказывают агентства либо няни, работающие как индивидуальные предприниматели;

• пользование помещением и коммунальными услугами в общежитии на период обучения - все это тоже можно оплатить маткапиталом.

Кстати, родители вправе направить средства господдержки не только на обучение ребенка по основным образовательным программам, но и на дополнительное образование. Это могут быть курсы иностранных языков, вождения автомобиля, спортивные секции, уроки творчества и т. д.

Важные условия: три основных правила распоряжения денежными средствами

1. Материнский капитал можно направить на образование и того ребенка, за кого он выдан, и любого другого из детей в семье.

2. На дату начала обучения ребенок, чье образование оплачивается маткапиталом, должен быть не старше 25 лет.

3. Ясли, детсад, услуги няни можно оплачивать сразу после рождения малыша, за которого предоставлен маткапитал. После того как этому ребенку исполнится три года, родители могут направить средства маткапитала на другие виды образования (школа, курсы и проч., см. выше) и на обучение других детей в семье.

БУДЬ В КУРСЕ

Куда обращаться

Чтобы воспользоваться маткапиталом для оплаты образования, нужно подать заявление в Социальный фонд России. Это можно сделать в отделении Соцфонда, в МФЦ или через портал госуслуг. Также по общему правилу требуется копия договора об оказании платных образовательных услуг. Но Соцфонд принимает меры, чтобы избавить родителей от хлопот. «Отделения СФР обмениваются информацией с тысячами образовательных организаций по всей стране. Если между отделением Фонда и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в СФР только заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение СФР запросит самостоятельно», - пояснили «КП» в ведомстве.

Официальный портал Социального фонда России