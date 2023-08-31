Испытания Тото Кутуньо: Пережил потерю детей и признал внебрачного сына от стюардессы

Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета

В Милане в возрасте 80 лет ушел из жизни один из ярчайших представителей итальянской эстрады Тото Кутуньо. Почти 20 лет Кутуньо боролся с раком простаты, артисту удалили почку, провели несколько курсов химиотерапии. Тяжелая болезнь стала не единственным испытанием в судьбе знаменитого певца.

«Петь может каждый»

В Советском Союзе Тото Кутуньо был олицетворением итальянской эстрады. «Рожденные в СССР» не представляли себе дискотек, танцев и вечеринок без его песен.

Но о том, что артист - автор многих мировых хитов, знали далеко не все, ведь Кутуньо поначалу сочинял песни для других исполнителей.

Et Si Tu N'Existais Pas («Если б не было тебя»), L'ete Indien («Бабье лето») он написал для Джо Дассена, Canzone d'amore («Песня о любви») - для группы Ricchi e Poveri, Ciao, bambino, sorry («Чао, бамбино, сорри») - для Мирей Матье.

Как-то повелось, что никто не называл его полным именем Сальваторе, только уменьшительно-ласкательным Тото. С музыкой он был связан с детства. Учился играть на всех инструментах, которые попадались на глаза, - аккордеоне, трубе, ударных, саксофоне, гитаре... Отец будущей звезды увлекался музыкой (играл на трубе и даже сколотил свою группу), мама была домохозяйкой. Но оба они считали, что петь может каждый итальянец, а приличному человеку нужна хорошая профессия. И настаивали, чтобы сын стал бухгалтером...

На пути к славе судьба приготовила Кутуньо множество испытаний. Первое произошло, когда Сальваторе был совсем маленьким.

- Я видел, как умерла моя старшая сестра Анна, она на моих глазах задохнулась. Ела ньокки (итальянские клецки. - Ред.), и один застрял в горле, - рассказывал Тото. - Ей было 7 лет, мне 5. Через несколько месяцев родился мой брат Роберто, который заболел менингитом, и с тех пор, как и предсказывал врач, был очень беспокойным ребенком.

Эти события, конечно, повлияли на Тото: из жизнерадостного озорника он превратился в задумчивого ребенка.

Судьбоносный отказ Челентано

Свою первую песню La strada dell’ amore («Дорога любви») итальянец написал, влюбившись в соседскую девочку. Подростку тогда было всего 14 лет. В 19 Тото собрал собственную музыкальную группу. Самые знаменитые свои композиции Кутуньо создал в союзе с поэтом Вито Паллавичини. Сначала появилась «Африка», а потом «Если б не было тебя...» Казалось, этот союз выдаст на-гора еще множество шедевров. Но однажды Вито вдруг заявил, что песни эти стали хитами лишь благодаря его текстам. Сказать, что Тото был в шоке, - ничего не сказать: он впал в депрессию и несколько месяцев не мог сочинять. К счастью, это прошло. А вместо Вито появился новый друг и соратник - Адриано Челентано. Именно для него и была написана песня L'italiano. Друзья ехали в машине, и Тото с жаром рассказывал, какой это будет хит! Но Адриано не захотел исполнять песню.

- Больше всего меня смущала фраза «Я настоящий итальянец». А в этой песне на ней все держится, она незаменима! - вспоминает сейчас Челентано. - Я отказался.

Отказ стал судьбоносным: Тото спел L'italiano сам. Да как! Песня тут же стала хитом, а он обрел тысячи поклонников. В интервью итальянской газете Corriere Della Serra Кутуньо рассказывал, как написал этот шедевр:

- Мы были в Канаде, в Торонто. В тот вечер я выступал в театре перед 3500 зрителей. В какой-то момент я понял, что все эти 7 тысяч глаз, которые смотрели на меня, были итальянскими. Я подумал: я напишу песню для этих людей! Песня родилась в ресторане «Мама Роза», куда мы всегда ходили обедать, потому что у хозяина были две прекрасные дочери. У нас были с собой гитары, и мы начали петь. В какой-то момент я попросил листок бумаги и написал ля минор - ре минор, а затем остальное. Потом позвонил Попи Минеллоно и сказал ему: «Напиши мне текст этой песни»...

В 1983-м Кутуньо исполнил L'italiano на песенном фестивале «Сан-Ремо», который смотрит вся Италия и еще пол-Европы. Жюри присудило ему пятое место, но по итогам зрительского голосования Тото победил.

Кстати, певец 15 раз участвовал в фестивале, но взять первое место ему удалось лишь однажды, в 1980-м. Впрочем, каждое появление Кутуньо на сцене «Сан-Ремо» было событием. В 2013-м он, например, спел вместе с ансамблем им. Александрова L'italiano и «Подмосковные вечера». И произвел фурор!

Наследник на стороне

«Женщина моего сердца у меня одна», - уверял певец. В 1971-м Кутуньо женился на Карле. Познакомилась парочка в клубе, где Тото выступал. В планах на будущее у итальянской семьи было как минимум четверо детей. Карла забеременела двойней, но врачи заявили, что она не сможет родить: умрет сама и погубит детей. Пришлось сделать аборт. После этого о радости материнства пришлось забыть. Диагноз - «бесплодие».

Певец с женой Карлой. Артист признавался, что не хранил верность супруге. Фото: Mondadori Portfolio/Legion-Media

Наличие жены не мешало Кутуньо заниматься любовью с женщинами по всему миру. «Я артист, мне нужно вдохновение!» - объяснял он.

В 45 лет Тото решил, что обзавестись наследником все-таки необходимо. И раз жена не может его обеспечить, это сделает другая женщина. Сына звезде родила стюардесса Кристина Ланчи, с которой он познакомился в самолете.

- Карла могла выгнать меня из дома, но не сделала этого. Наоборот, первое, что она мне сказала сделать, - это признать сына и дать ему мою фамилию. Нико Кутуньо 28 лет, он имеет высшее экономическое образование и является одним из тех хороших итальянских парней, на которых должна ориентироваться наша страна, - рассказывал артист в 2018 году.

Сейчас Нико уже 33 года. Фото: СОЦСЕТИ

А ЧТО ПОТОМ?

Врачи давали 5 месяцев, но он продержался 20 лет

В 2004-м Кутуньо обратился к своему другу и коллеге по сцене Аль Бано за советом: он узнал, что у него рак предстательной железы, и не представлял, как быть дальше. А у Аль Бано имелись друзья в клинике Сан-Рафаэль в Милане. Он помог найти Тото хороших врачей и поддержал во время первого лечения.

Тогда медики давали артисту всего пять месяцев жизни, но Тото продержался 20 лет! В последние годы музыкант исполнил свою мечту и приобрел домик у моря в Портофино. Там было хорошо сочинять и мечтать...

Кутуньо сделали несколько курсов химиотерапии, удалили почку. Но певец все равно выходил на сцену, а в 2019-м в последний раз приезжал в Россию, где его встречали как настоящего короля итальянской эстрады.

22 августа сердце великого итальянского певца остановилось.