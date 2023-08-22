Умер Тото Кутуньо, итальянский певец. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Умер Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор. Ему было 80 лет.

По информации агентства ANSA, Тото Кутуньо умер в больнице Сан-Раффаэле в Милане. По словам менеджера артиста, певец долго болел и в последние месяцы ему стало хуже, из-за чего Кутуньо положили в медучреждение.

Кутуньо стал популярным певцом благодаря исполнению произведения L’italiano. Кроме того, он сочинил множество мелодий к песням для таких звезд как Джо Дассен, Адриано Челентано, Далиды и других. Также итальянец победил в конкурсе «Евровидение-1990» в Загребе.

Сайт KP.RU писал, что 24 мая 2023 года на 84 году жизни умерла американская певица Тина Тернер. Она скончалась после продолжительной болезни в своем доме в швейцарском Кюснахте. Артистка внесена в Зал славы рок-н-ролла, являлась обладательницей восьми премий «Грэмми». В 2000-х годах певица вошла в Книгу рекордов Гиннесса как сольный исполнитель, продавший самое большое количество билетов на свои концерты.