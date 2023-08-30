"Пушкина выкинули из ЕГЭ!": Чем закончился скандал вокруг экзамена по литературе

Учащиеся 11-х классов во время сдачи ЕГЭ по русскому языку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый раз накануне 1 сентября публикуются проекты Единого госэкзамена на будущий год - чтобы 11-классники заранее узнали, что их ждет. Процедура устоявшаяся, но в этот раз демоверсию по литературе-2024 прямо-таки демонизировали в соцсетях.

Дошло до того, что эту историю общественность признала диверсией. Еще и петицию запустили в интернете под названием «Верните Пушкина и Лермонтова в кодификатор ЕГЭ по литературе». Счетчик подписей за четыре дня больше 35 тысяч накрутил.

“ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА” И “МЕРТВЫЕ ДУШИ” СБРОСИЛИ С КОРАБЛЯ ИСТОРИИ?

“Страну лишают культурного наследия!”, «Выкинули Пушкина!», «Разобрались с Лермонтовым!», «Обидели Грибоедова» - который день грохочет учительско-родительское сообщество. Что случилось с классиками?

- Это не шутка и не чья-то досадная ошибка. Из программы для подготовки к ЕГЭ по литературе исключили - готовьтесь… - Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Нет ни «Евгения Онегина», ни «Героя нашего времени», ни «Мертвых душ». Также нет Грибоедова, Жуковского, Фонвизина, Державина и даже «Слова о полку Игореве». То есть вся русская литература до середины 19 века «снесена под ноль». Ее больше нет и знать не полагается, - эмоционально высказался доцент СПбГУ Николай Карпов. - Список для чтения сокращен в несколько раз, зато пополнился зарубежными авторами - например, Умберто Эко и Томасом Стернзом Элиотом. Я ничего не имею против этих прекрасных писателей. Но программа для российских школ, в которую входит Т.С. Элиот, а Пушкин и Лермонтов даже не упоминаются, вызывает, мягко говоря, шок.

Школьные учителя, со своей колокольни, распереживались, что дети теперь забьют на чтение произведений из нашего золотого фонда, потому что и так перегружены. А многие только в старших классах определяются, куда поступать, и берутся за книги.

- Никак нельзя лишать старшеклассников великой литературы! Уровень восприятия текстов, например, того же Гоголя сильно отличается. Когда я своим старшеклассникам рассказываю про истинные смыслы в «Ревизоре», о том, что это пьеса не про чиновников вообще, они с открытым ртом слушают, - поделилась знакомая учительница и репетитор в одном лице, начитавшись ужасов про «отмену» классиков.

«Мы, что же, зря на Пушкина время тратили?» - очнулись в комментариях добросовестные выпускники, которые начали готовиться к ЕГЭ с 10-го класса.

«МЫ КЛАССИКОВ НЕ ОБИЖАЛИ!»

Сразу три ведомства встали на защиту классиков: Рособрнадзор (отвечают за проведение школьных экзаменов), Минпросвещения и ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений, тот самый разработчик заданий к ЕГЭ. Именно в адрес директора института – Оксаны Решетниковой – летели самые увесистые инфобулыжники за наплевательское отношение к «нашему всему».

- Не обижали мы классиков! – заверила Оксана Владимировна, выступая в прямом эфире спецвыпуска программы «Образовательная среда» (выходит в группе Министерства просвещения в ВК). – Мы обновили демоверсии и кодификаторы в соответствии с новыми ФГОСами (государственными образовательными стандартами), которые обновились в конце 2022 года. Все изменения широко обсуждались, поэтому мы удивлены такой реакции.

Так вот в стандартах и федеральных образовательных программах прописано: в 5-9 классах изучают классическую литературу, написанную до середины XIX века. А в 10-11 классах - литературу второй половины XIX – начала XXI века. (Раньше не уточнялось, какие именно произведения в каких классах изучают.) Это разделение отражено в ОГЭ, который сдают после 9 класса, и в ЕГЭ, который сдают после 11-го. Но! Это не значит, что выпускникам Пушкин с Гоголем не понадобятся на ЕГЭ – еще как понадобятся!

- Есть вопросы базового уровня, есть углубленного, - пояснила Оксана Решетникова. – Например, в задании на сопоставление, а также в творческой части ребята смогут продемонстрировать весь свой читательский опыт и понимание литературных процессов, обратившись к творчеству Пушкина, Гоголя, Лермонтова.

В демоверсии, опубликованной на сайте ФИПИ, действительно есть задание 10, где нужно сопоставить стихотворные произведения разных периодов, и задание 11 (сочинение), которое нужно написать на примере произведений предложенных на выбор авторов.

- Заявления об исключении Пушкина, Лермонтова и других классиков не соответствуют действительности! В страшном сне такое нельзя представить! Увидели демоверсии, но не дочитали или недопоняли, — отметил и министр просвещения Сергей Кравцов, комментируя скандальную ситуацию.

И добавил, что ЕГЭ по литературе — это экзамен по выбору, и его сдают около 15% выпускников. Однако еще есть итоговое сочинение, которое пишут все 11-классники в декабре, и в перечне тем классики есть.

Опубликованные на сайте ФИПИ демоверсии – это пока проект, до октября будут проводить научно-методические советы по всем предметам ОГЭ и ЕГЭ, а окончательные варианты обнародуют в начале ноября. Возможно, будут внесены изменения, говорит директор ФИПИ, но незначительные, и готовиться к экзамену можно и нужно уже сейчас.

КСТАТИ

А кто составляет задания?

Составителей заданий ЕГЭ часто называют чиновниками и иронизируют: мол, что они понимают в школьной программе? Как пояснила Оксана Решетникова, в комиссиях по разработке КИМ (контрольно-измерительные материалы – так официально называют задания ЕГЭ) работают 160 лучших специалистов-предметников (преподаватели вузов, школьные педагоги, методисты), которых дополнительно обучали разработке инструментов оценивания знаний. Плюс дополнительный пул экспертов, которых привлекают на разных этапах. Например, юристы проверяют актуальность упоминаемой в заданиях по обществоведению нормативной базы.