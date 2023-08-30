Бритни Спирс сорвалась с цепи после скандального развода: Жаркие вечеринки с парнями, безумные обвинения и новые конфликты

Бритни и Сэм Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В начале августа стало известно, что 41-летняя Спирс и 29-летний Асгари разводятся спустя 13 месяцев после заключения брака. Инициатором выступил Асгари, который среди причин разрыва назвал неадекватное поведение и измену. Бритни, в свою очередь, наняла команду адвокатов и устроила вечеринку у бассейна, куда пригласила пятерых крепких парней. А на днях певица обвинила Сэма в тайном сговоре с ее отцом Джейми Пирсом.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«У Бритни имеются основания полагать, что Сэм тайно работал с ее отцом Джейми с самого начала их отношений. Она уверена, что он предоставлял Джейми Пирсу информацию о ней, чтобы тот мог удерживать ее под опекой даже на расстоянии», — сообщил инсайдер Daily Mail.

А сам Асгари, уверена Бритни, получил доступ к ее деньгам.

Напомним, что фитнес-тренер и певица познакомились в 2016 году на съемках ее клипа Slumber Party. Сначала Сэм просто тренировал звезду, и лишь через какое-то время завязался роман. В то время Бритни еще находилась под опекой своего отца, от которой мечтала избавиться. По этой причине у звезды было очень много конфликтов с родственниками, которые считали, что ей нужен контроль. Асгари поддерживал Спирс во всех судебных тяжбах.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

День снятия опеки 29 сентября 2021 года Бритни назвала самым счастливым в своей жизни. По словам Спирс, отец многое ей запрещал, в том числе и выходить замуж. Поэтому, освободившись из тисков папаши, Бритни поскакала под венец с Асгари в конце прошлого года. Правда, брак просуществовал недолго, а поведение Спирс снова вышло из-под контроля. Жаркие вечеринки с парнями, полуголые фотографии и странные танцы — Бритни «пилит» контент буквально каждый день. Что же, ждем новых откровений.