Конституция Казахстана выступает фундаментом масштабных преобразований в стране

Фото с официального сайта Президента Республики Казахстан

Сегодня в Казахстане выходной, Республика Казахстан отмечает День Конституции. Во всех областях и городах проходят массовые гуляния и концерты, наиболее пышно один из главных государственных праздников отмечается в Астане, Алматы и Шымкенте. С поздравлением к согражданам обратился президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Основной закон является прочной опорой нашей государственности, определяя общественное и политическое устройство, непреходящие ценности и стратегический вектор развития страны», – говорится в поздравительном слове президента.

Токаев напоминает, что обновленная в результате прошлогоднего референдума Конституция стала символом консолидации нации, она выступает фундаментом масштабных преобразований, нацеленных на демократизацию политической системы, обеспечение верховенства права, повышение благосостояния народа. Одной из институциональных реформ стало создание Конституционного суда, значительно усилившего роль Основного закона как гаранта прав и свобод.

«Для построения Справедливого Казахстана, государства равных возможностей для всех, необходимо, чтобы конституционные принципы не только соблюдались неукоснительно, но и были неотъемлемой частью общественного сознания. Глубоко убеждён, что ответственный гражданин – «Адал азамат» – это человек, который всецело разделяет и воплощает в жизнь идеалы нашей Конституции», – говорится в праздничном обращении главы государства.

Шаги государственного строительства

Казахстан стал независимой страной в 1991 году. Первая Конституция независимого Казахстана была принята на IX сессии Верховного Совета Казахстана XII созыва в январе 1993 года, в неё вошли правовые нормы, принятые с момента обретения Независимости: народный суверенитет, суверенитет государства, разделение властей, признание президента главой государства, статус Верховного, Конституционного и Высшего Арбитражного судов.

По словам первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Конституция дала народу самое главное – право выбора. Как Основной закон она отразила волю народа Казахстана, его стремление к утверждению страны «в качестве демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы». В основу Конституции 1993 года легла модель парламентской республики.

Фото с официального сайта Президента Республики Казахстан

Впоследствии главный документ «прирастал» рядом статей и был утверждён 30 августа 1995 года. В этот день на общенациональном референдуме была принята новая Конституция страны, этот день стал государственным праздником – Днём Конституции Республики Казахстан.

В 1998 и 2007 годах в Конституцию вносились изменения, увеличивающие полномочия президента. В соответствии с поправками, внесёнными 18 мая 2007 года на совместном заседании палат парламента, по форме государственного устройства Казахстан стал унитарным государством с президентско-парламентской формой правления.

10 марта 2017 года был подписан закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», согласно которому ряд полномочий президента делегировался другим ветвям власти. Таким образом политическая система обрела более высокую степень демократичности и устойчивости.

В целом в Конституцию Казахстана изменения вносились в 1998, 2007, 2011, 2017 и 2019 годах. Самые масштабные из них вступили в силу летом 2022 года после республиканского референдума, который прошёл 5 июня по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Сформировать прозрачные и справедливые правила игры»

В бюллетене для голосования был один единственный вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан?». При этом в целом на референдум было вынесено 56 поправок. По итогам референдума за них проголосовало 77,18% граждан Казахстана.

Вот лишь некоторые из прошлогодних конституционных новшеств:

– Казахстан переходит от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным парламентом;

– Близкие родственники президента страны не вправе занимать должности политических государственных служащих, а также руководителей субъектов квазигосударственного сектора;

– Окончательно отменена смертная казнь, на которую до того существовал мораторий;

– Депутатский корпус нижней палаты парламента формируется по смешанной избирательной системе, парламент на 30% состоит из одномандатников, а в местных законодательных собраниях депутаты-одномандатники составляют уже половину. Введён механизм отзыва депутатов, не оправдавших ожиданий избирателей. Кроме того, упрощается порядок регистрации политических партий, необходимое для этого количество членов сокращено в четыре раза – с 20 до 5 тысяч. Порог прохождения партии в парламент снижен до 5%;

– Возрождён Конституционный суд, в который отныне граждане могут обращаться напрямую, решения Конституционного суда являются обязательными для исполнения.

Выступая на встрече с правозащитниками в канун Дня Конституции, президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что при реформировании особое внимание уделялось правоохранительной сфере. «Действовавший ранее Конституционный совет более чем за четверть века рассмотрел всего около 140 дел, а это по 5 дел в год. В свою очередь Конституционный суд только за первые 7 месяцев принял в работу 43 дела. По 23 из них уже вынесены решения. Это стало следствием того, что у граждан появилась возможность напрямую обращаться в Конституционный суд. Прежде такое право имели только институты власти. Обращаясь в Конституционный Суд, люди не только отстаивают свои права, но и вносят вклад в дальнейшее совершенствование всей правовой системы нашего государства», – сказал президент.

А в прошлом году в обращении к гражданам по итогам референдума Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что этот плебисцит стал важной вехой в истории Казахстана, показал сплочённость и готовность нации к реальным переменам. В свою очередь изменения в Конституцию – не конечная стадия, а только начало реформ.

«Нам предстоит сформировать прозрачные и справедливые правила игры в экономике, провести реформу законодательства. Важно искоренить все искусственные монополии, поставить надёжный заслон коррупции. Нам следует поддержать инициативы предпринимателей, полностью защитить частную собственность, усилить конкуренцию», – сказал тогда президент Казахстана.

«Казахстан сделал серьёзный рывок вперёд»

Доктор политических наук, заведующая сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Дина Малышева считает, что в минувшем году в Конституцию Казахстана были внесены не только положения, направленные на демократизацию казахстанского общества, на модернизацию, на ускорение экономического реформирования, но и важные положения, касающиеся политической системы. Кроме этого российский политолог отмечает, что действующая Конституция Казахстана создаёт возможности для демократизации и повышения роли парламента.

«Казахстан уже достиг определённых результатов на пути построения президентско-парламентской политической системы. В Конституции были зафиксированы положения, которые способствовали развитию такой вот структуры политической власти в стране», – считает Дина Малышева.

Кандидат политических наук Александр Васильев не сомневается в том, что, приняв поправки в Конституцию, Казахстан совершил серьёзный прорыв в политическом развитии и идёт к постепенному развитию современной политической культуры, вслед за которой развивается и экономика.

«Казахстан сделал серьёзный рывок вперёд, за отходом от монополизма во власти идёт отход от монополизации экономики. Этот процесс там уже идёт. Могу сказать, что у меня многие знакомые предприниматели уже давно перебрались в Казахстан, где более адекватные условия для ведения бизнеса», – говорит российский аналитик.

Эксперт смотрит с оптимизмом на перспективы развития Казахстана.

«Если ещё несколько лет назад можно было опасаться формирования патовой ситуации, тупика с достижением определённых пределов экономического роста, то сейчас политические изменения влекут за собой изменения экономических институтов, строительство более открытой экономики, более конкурентной, более диверсифицированной, – считает Александр Васильев. – Казахстан провёл очень большую работу».