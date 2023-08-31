Приставы успокоили россиян: хватать их на избирательных участках не собираются

В социальных сетях распространяется недостоверная информация о работе судебных приставов на избирательных участках Фото: Тимур ХАНОВ.

По социальным сетям расходится тревожная новость о том, судебные приставы будут дежурить на избирательных участках в ходе единого дня голосования и со всех, кто пришел сразу же на месте взыскивать долги. В подтверждение этих слов даже прикладывают копию приказа, где об этом говорится на сложном юридическом языке.

«В соответствии со ст.10 п.3 Федерального закона № 157-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О политических партиях»…определить порядок назначения судебных приставов в состав участковых избирательных комиссий…», - написано в «приказе».

У «Комсомольской правды» вместе с фактчекинговым ресурсом Лапша Медиа есть проект, по которому мы проверяем ту или иную достоверность на информацию. Вот в рамках этого проекта мы и решили удостовериться, так ли все на самом деле, как пишут социальные сети.

Лжеприказ не выдержал и первой проверки невооруженным глазом:

1. В якобы документе судебных приставов говорится: «В соответствии со ст.10 п.3 Федерального закона № 157-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон»…»

Так какого закона 157-ФЗ? У нас в России их несколько. Например, закон № 157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Есть еще закон № 157-ФЗ от 28.04.23 г. «О внесении изменений в Уголовный кодекс». И само собой есть тот самый № 157-ФЗ от 02.10.2012, о котором идет речь в псевдодокументе.

Так вот, в соответствии с правилами оформления документов в России, после номера закона обязательно должна стоять дата его принятия.

2. Здесь говорится про 10 статью 157-го закона. Только на самом деле ее не существует. В том самом законе их всего - четыре!

3. «Шапка» и часть текста фейка взяты из настоящего приказа директора Службы судебных приставов. Только он был совсе про другое - о порядке назначения единовременных выплат сотрудникам.

4. На первой странице «приказа» внизу осталось очень много места, если бы документ делали в канцелярии туда бы легко поместились две строчки со второй страницы. Но Фейкоделы решили просто отставить пустоту, чтобы показать настоящую вторую страницу (правда от другого приказа).

5. Ну и главное. Управление ФССП по Алтайскому Краю (а распространение фейка началось именно с этого региона), официально отрапортовало, приставы не будут работать с должниками на избирательных участках:

«В социальных сетях распространяется недостоверная информация о работе судебных приставов на избирательных участках в Алтайском крае в дни выборов губернатора Алтайского края в сентябре 2023 года.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю информирует, что в ведомстве не планируют мероприятий с должниками на избирательных участках в дни голосования», - говорится в сообщении пресс-службы.