Стихи о начале учебного года

Фото: Олег ЗОЛОТО

«Ты должен, Павлик, быть примером», - мне говорили к сентябрю.

И вот стою в костюме сером, на окружающих смотрю (о, сколько было в этом взгляде, словами описать нельзя!).

Висит растяжка на фасаде: «Добро пожаловать, друзья!»

Елейным беззаботным тоном, обозначающим вранье, директор школы с микрофоном нас поздравляет, ё-моё. И улыбается в нахрапе своей же беспардонной лжи!..

И я стою, как на этапе, над гулкой пропастью (во ржи).

- Сегодня в здании знакомом мы снова вместе с ребятней!.. Вам школа будет вторым домом, а класс - еще одной семьей!..

В тот миг, мальчишка угловатый, того, кто это написал, я так хотел убить лопатой и ломануться на вокзал. И там скорей с лицом гусара, который вытерпел сполна, купить билет до Занзибара и сесть за столик у окна. И ехать, ехать, отобедав, минуя ельники и рвы. Но в кассе не было билетов (туда лишь воздухом, увы).

И вот стою в костюме сером, мечтая головы свернуть всем этим розовым герберам.

И снова слышу:

- В добрый путь!..

Пацан, юнец из подворотен, бегущий к речке напрямик, еще вчера я был свободен, ну а сегодня весь поник. Нет больше улицы и фанты. Тарзанки нет и высоты. Кругом одни сплошные бАнты (а, может, правильно - бантЫ). Я покорился произволу.

И вот уже мне тридцать шесть. И я хочу безумно в школу!.. Чтоб, как тогда, за парту сесть. Девчонок дергать за косички. Курить на первом этаже. Сдавать экзамены физичке. И не ходить на ОБЖ. Хочу столовую с наскока, как крепость, брать (о, благодать!). Учить Некрасова и Блока. И буквы разные писать.

...Но дождь идет - я прячусь в баре. Пускаю в фанту пузыри. Смотрю прогноз: на Занзибаре сегодня будет 33. И в этот грандиозный праздник я вижу словно наяву, как занзибарский первоклассник мечтает укатить в Москву.