Наказание для обочечников хотят ужесточить

Фото: Иван ВИСЛОВ

С наглецами, которые пытаются обогнать всех по обочине, сталкивался любой автомобилист. Из-за них часто происходят аварии, да и в целом раздражают хамская манера езды и безнаказанность. Депутат считает, что адекватным наказанием могло бы стать временное лишение прав или повышение размера штрафа, который сейчас составляет 1,5 тысячи рублей.

Свое мнение по этом вопросу высказал главный редактор старейшего автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков:

– С одной стороны, ужесточать наказание нужно, обочечники реально обнаглели, а с другой – как это администрировать? Ну будет более высокий штраф – сейчас же он тоже есть, и камеры кое-где стоят. Но обочечник встраивается, мимо камер проезжает и опять выскакивает на обочину. Кто ловить-то его будет?

Сейчас штраф 1500 рублей да скидка 50%. Для людей, которые гоняют по обочинам целенаправленно, 750 рублей – не деньги. Я при этом не про обычных автомобилистов, а про тех, кому море по колено.

Много народу ездит на незарегистрированном транспорте, с подложными номерами и т.д. Все эти закручивания гаек, если мы не разберемся с этими товарищами, полностью проблему не решат. То ли камеры ставить через каждые 50 метров, то ли ГИБДД на дороги снова выводить, чтобы они с этими товарищами разбирались, то ли вводить крайнюю меру – лишение прав.

Но у нас много дорог с такой разметкой, что неясно, едешь ты все еще по дороге или уже по обочине. Вопрос тоже непростой. Как бы с закручиванием гаек не пострадали обычные водители. Наша проблема, на мой взгляд, в том, что мы не можем бороться с людьми, которые выказывают демонстративное неуважение к обществу и законам. Ловят таких только во время массовых рейдов.

Ну а нужно ли повышать штрафы? Думаю, да – 1,5 тыс. минус 50% многих уже не останавливает.