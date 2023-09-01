«У Казахстана имеются все возможности для мощного экономического рывка»

Фото: официальный сайт Президента Республики Казахстан

1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента республики выступил с ежегодным Посланием к нации «Экономический курс Справедливого Казахстана», в котором рассказал о промежуточных результатах реформ и объявил о переходе на новую экономическую модель, нацеленную на реальное улучшение жизни граждан. Глава государства поставил перед правительством задачи по поддержке и развитию стратегически важных отраслей промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логистики, IT-сферы, субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, призвал сделать Казахстан ведущим аграрным центром Евразийского континента и превратить в IT-страну. «У нас есть чёткий образ будущего: мы строим Справедливый Казахстан – страну равных возможностей и прогресса», – сказал президент Казахстана.

«Поставленные задачи должны быть решены за три года»

Токаев напомнил, что многие его инициативы уже принесли ощутимые результаты. Успехи очевидны – за последние три года зарплата учителей выросла в два раза, зарплата врачей стала значительно выше средней по стране, а полученная возможность самостоятельно распоряжаться частью пенсионных накоплений позволила решить жилищные проблемы почти миллиону человек. В ближайшее время в рамках проекта «Комфортная школа» будет построено около 400 школ, а в сельской местности – более 300 объектов здравоохранения.

«Начата реализация проекта «Нацфонд – детям», в рамках которого уже с нового года на счета детей начнут поступать средства. В собственность государства возвращено 8 миллионов гектаров неиспользуемых или незаконно выданных земель. Я назвал только часть уже реализованных на практике инициатив. Проделана большая работа, и она будет продолжена», – пообещал президент.

Пообещал, значит сделает, все предыдущие годы работы Токаева это наглядно доказывают.

К заметным достижениям казахстанский лидер отнёс также работу в сфере защиты прав человека и обеспечении верховенства закона и справедливости. «Расширены возможности участия граждан в принятии государственных решений. Политическая культура общества вышла на качественно новый уровень».

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, реформы положительно сказались на экономике. Токаев привёл красноречивую статистику: в прошлом году ВВП Казахстана составил 104 триллиона тенге. Привлечены рекордные 28 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Внешнеторговый оборот также достиг рекордного уровня – 136 миллиардов долларов (из которых 84 – это экспорт), а «опора стабильности» казахстанской экономики – внешние резервы –приблизились к 100 миллиардам долларов.

Глава государства делает вывод: сегодня республика способна на мощный экономический рывок, но для этого нужно поэтапно, «но твёрдо и решительно» перейти на новую экономическую модель, нацеленную не на абстрактные достижения, а на реальное улучшение жизни граждан.

«Новая парадигма экономического развития Казахстана будет основана на эффективном использовании наших конкурентных преимуществ, а также раскрытии потенциала всех ключевых факторов производства – труда, капитала, ресурсов и технологий», – заявил президент, добавив, что поставленные задачи должны быть решены за три года.

По его мнению, в первую очередь нужно сосредоточиться на создании прочного промышленного каркаса страны, обеспечении экономической самодостаточности, а основной упор сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора.

«Следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов нефте-, газо- и углехимия, тяжёлое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Другими словами, нужно создать кластеры высокого передела», – считает глава государства.

Следующая приоритетная задача – развитие горнорудного сектора и, в частности, освоение залежей редких и редкоземельных металлов, «по сути превратившихся в «новую нефть». Токаев поручил правительству довести к 2026 году площадь геолого-геофизической изученности с текущих полутора миллионов до не менее 2 миллионов 200 тысяч квадратных километров.

«Страны, которые смогут реализовать свой потенциал в этой сфере, будут определять вектор технологического прогресса всего мира», – сказал президент.

Фото: официальный сайт Президента Республики Казахстан

«Стать ведущим аграрным центром Евразийского континента»

Охарактеризовав потенциал отечественной сельскохозяйственной отрасли как «колоссальный», Токаев призвал добиться реального прорыва в агропромышленном комплексе. Более того, признался глава государства, стратегическая цель Казахстана – стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента.

«Вокруг Казахстана огромные рынки сбыта, которые нуждаются в качественных продуктах питания. Задача – в течение трёх лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%. Это потребует пересмотра налоговой политики, которая должна стимулировать именно переработку. Для качественного рывка в отрасли необходима критическая масса крупных игроков. Поэтому необходимо стимулировать укрупнение отечественных агрофирм, а также на взаимовыгодных условиях активно привлекать транснациональные корпорации».

Особо важным экономическим и политическим вопросом президент Казахстана считает развитие атомной энергетики. «В 2019 году в своей предвыборной платформе я обещал, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов. Строительство или отказ от возведения АЭС – крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум», – пояснил Касым-Жомарт Токаев.

Казахстанский лидер уверен, что стратегическое значение для Казахстана имеет и полноценная реализация транспортно-логистического потенциала.

«Мы являемся свидетелями формирования новой экономической географии мира. Прогнозируется стремительный рост торговых потоков из Китая в Европу, Россию, Центральную Азию и обратно. Казахстан находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток. Это наше серьёзное преимущество, которое открывает широкие перспективы», – заявил президент.

Транспортно-логистическая отрасль, по мнению Токаева, должна стать одним из локомотивов экономического развития страны. При этом он отметил, что в транспортной сфере Казахстан продолжит сотрудничество с Россией и Китаем.

Президент считает, что Казахстан должен усилить свои позиции в качестве узлового транзитного хаба в Евразии и стать полноценной транспортно-логистической державой. Динамичное развитие этой сферы является стратегической задачей, доля транспортно-логистического сектора в структуре ВВП в течение ближайших трёх лет должна достичь не менее 9% (в 2022 она составила 6,2%).

«Реализация транспортного потенциала зависит от наших конструктивных и добрососедских отношений со всеми близлежащими странами без исключения, включая Россию, Китай, наших добрых соседей по Центральной и Южной Азии», – подчеркнул Токаев.

«Превратить Казахстан в IT-страну»

Глава республики уверен, что мощный экономический рывок невозможен без цифровизации и внедрения инноваций. Он напомнил, что Казахстан уже многого добился в сфере цифровизации – республика в числе мировых лидеров по индексу развития электронного правительства и финтеха. Объём экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз и до конца текущего года этот показатель может достичь 500 миллионов долларов. Однако, считает Токаев, этого мало, теперь стратегически важная задача – превратить Казахстан в IT-страну.

«Новая задача правительства – довести экспорт IT-услуг до одного миллиарда долларов к 2026 году, – заявил президент. – Этому будет содействовать открытие совместных предприятий с крупными зарубежными IT-компаниями. Правительству надлежит внести детальные предложения по этому вопросу».

Говоря о важности хорошего предпринимательского климата в стране, глава республики отметил, что между властью и бизнесом обязательно должен быть конструктивный диалог и необходима дальнейшая декриминализация экономических преступлений.

«По налоговым преступлениям следует внедрить справедливый механизм определения пределов норм привлечения к уголовной ответственности. Следует положить конец преследованиям предпринимателей правоохранительными органами. Вопросы поддержи отечественного предпринимательства, снижения регуляторного прессинга и развития конкуренции требуют отдельного обстоятельного разговора. Поэтому в ближайшее время я проведу специальную встречу с отечественным бизнес-сообществом», – пообещал Токаев.

Фото: официальный сайт Президента Республики Казахстан

«Обеспечить процветание родной земли»

Затронул президент тему демографии и подрастающего поколения. «Ежегодно, – напомнил он, – в нашей стране рождается более 400 тысяч детей. Уже до конца года население Казахстана достигнет 20 миллионов человек. Растёт и средняя продолжительность жизни, по итогам прошлого года она превысила 74 года. Наша страна считается одной из самых «молодых» в мире – средний возраст граждан составляет всего 32 года. Около трети населения – молодёжь. Задача правительства – превратить текущие демографические тенденции в конкурентные преимущества».

Поскольку основы формирования гармоничной личности и ответственного гражданина закладываются в детском возрасте, то, считает глава республики, у каждого ребёнка в стране должно быть счастливое и безопасное детство. В этой связи он потребовал ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних и призвал уделить особое внимание вопросам безопасности дорожной инфраструктуры, зданий, одежды, продуктов питания для детей.

«Неотъемлемым правом каждого ребёнка является право на получение качественного школьного образования. И слово «качественное» здесь ключевое», – подчеркнул Токаев.

В заключение президент назвал главную цель намеченных реформ – стабильный экономический рост на уровне 6-7 процентов, а также увеличение объёма национальной экономики к 2029 году в два раза, до 450 миллиардов долларов.

«У нас есть чёткий образ будущего: мы строим Справедливый Казахстан – страну равных возможностей и прогресса, созидаем эффективное государство, в котором господствуют закон и порядок, культура диалога, ответственности и солидарности. И в наших руках сделать нашу страну сильной и успешной. Обеспечить защиту и процветание родной земли, бесценного наследия наших предков, – это наш священный долг. И я призываю каждого гражданина достойно нести эту высокую миссию. Сохранить единство и упорно трудиться, преобразить страну и передать подрастающему поколению развитое государство – всё это и означает истинное следование заветам предков», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.