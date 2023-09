Умер исполнитель хитов из мультфильма «Шрэк» Стив Харвелл

Харвелл скончался, перед этим переехав из хосписа в свой дом в городе Бойс, штат Айдахо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стива Харвелла, вокалиста группы Smash Mouth, вы, скорее всего, знаете по двум песням. Но в 2001 году от них некуда было деться: это суперхиты All Star и I’m A Believer, которые прозвучали в мультфильме «Шрэк». И если All Star было оригинальным произведением, то I’m A Believer написал Нил Даймонд еще в 1966 году, ее тогда исполняла группа The Monkees. А для мультфильма была создана новая версия: ее выбрали, потому что она начинается со строчки «Я думал, настоящая любовь бывает только в сказках».

Харвелл родился в 1967 году. Когда подрос и стал музыкантом, поначалу искал себя в рэпе, а потом, в 1994 году, основал с друзьями-музыкантами группу Smash Mouth. Кроме All Star и I'm a Believer, группа прославилась песнями Walkin' on the Sun и Then The Morning Comes. Их самые популярные композиции увидели свет на рубеже веков, то есть больше двадцати лет назад.

У Харвелла был один сын, Пресли, родившийся в 2001 году и скончавшийся через шесть месяцев от лейкемии. У самого Стива тоже были огромные проблемы со здоровьем. В 2013 году у него диагностировали кардиомиопатию и энцефалопатию Вернике - иными словами, у него все было очень нехорошо с сердцем и головным мозгом. В 2016 году он потерял сознание прямо на сцене - группе пришлось доигрывать концерт без него. В 2021 году он принял решение покинуть группу.

А 3 сентября 2023 года разнеслась новость, что он находится в хосписе и жить ему осталось недолго. Друзья призвали всех, кому он был дорог, попрощаться с ним - жить, по их словам, ему оставалось не больше недели. Но это был оптимистичный прогноз. Всего через несколько часов стало известно, что Харвелл скончался, перед этим переехав из хосписа в свой дом в городе Бойс, штат Айдахо. Причиной смерти стала хроническая печеночная недостаточность, и не понятно, была ли она связана с предыдущими диагнозами. Но, похоже, была связана с алкогольной зависимостью, от которой 56-летний Харвелл тоже страдал.