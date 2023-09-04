RUTUBE поддержит молодых ИТ-специалистов вместе с президентской платформой АНО «Россия — страна возможностей»

В рамках проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» национальный видеохостинг подготовит задания для участников хакатона, а эксперты платформы выступят в качестве жюри.

«Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» — это самое масштабное соревнование для ИТ-специалистов в России. Будет проведено восемь окружных хакатонов в разных городах страны, также запланированы Всероссийский и Международный хакатоны. Участниками соревнований станут специалисты по информационным технологиям, управлению, а также дизайнеры, школьники и студенты — всего более 7800 человек.

Организатор события Министерство экономического развития РФ и оператор мероприятия АНО «Россия — страна возможностей» оказывают всестороннюю поддержку проектам и инициативам, создающим возможности для личностной и профессиональной самореализации россиян.

Специально к этому событию команда RUTUBE подготовила кейс по разработке модели машинного обучения. Всего у команд будет 42 часа на обдумывание и реализацию проекта по заданным требованиям. Первыми справиться с задачей попробуют участники Всероссийского хакатона, который пройдет в Нижнем Новгороде.

Сергей Косинский, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»:

«Сейчас как никогда важно оказывать всестороннюю поддержку перспективным ИТ-специалистам. Растить новое поколение профессионалов, которые будут работать в России и создавать технологическое будущее страны. Такие проекты, как “Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект”, дают новичкам возможность поработать с реальными кейсами от настоящих компаний и пообщаться с лучшими экспертами в сфере ИТ и новых технологий. Уверены, что нетривиальные решения и свежие идеи, предложенные участниками проекта, лягут в основу позитивных изменений в ИТ-сфере России»

По итогам хакатона все специалисты получат практический опыт выполнения задач для бизнеса, а также соберут обратную связь от опытных коллег и экспертов в сфере ИТ и искусственного интеллекта. Помимо этого, они могут принять участие в мастер-классах от HR-специалистов Кадрового агентства АНО «Россия – страна возможностей».

Национальный видеохостинг RUTUBE (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») — это крупнейшая российская площадка для просмотра и создания аудио- и видеороликов.

RUTUBE можно смотреть на разных устройствах: ПК, смартфоне, планшете, «умном» телевизоре. На площадке представлен разнообразный контент: развлекательные и обучающие видео, документальные фильмы, концерты, обзоры видеоигр, трансляции с важных событий, короткие вертикальные видео, лайфхаки, рецепты, музыка, спортивные игры, мультсериалы, трейлеры, телешоу.