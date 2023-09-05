Сервис Tinkoff Pro будет ежемесячно жертвовать на благотворительность миллион рублей

Фото пресс-службы Тинькофф

Tinkoff Pro собирается ежемесячно перечислять в благотворительные фонды по миллиону рублей. О старте проекта «Вместе PROще» сервис подписки объявил 5 сентября – в Международный день благотворительности. Как именно эта сумма будет распределяться между фондами, решат его подписчики. Для этого им нужно будет проголосовать за одну из благотворительных организаций, предложенных в приложении.

Каждый квартал сервис будет составлять список НКО, оказывающих поддержку важным социальным проектам в различных сферах: помощь детям и взрослым, забота о животных, поддержка экологических начинаний. Раз в месяц на благотворительность будет выделяться 1 миллион рублей, и подписчики сервиса будут решать: в какие именно фонды и в каких объемах пойдут деньги.

В запуске проекта принимают участие пять фондов: «Обнаженные сердца» (помогает людям с аутизмом и особенностями развития), «Живой» (проводит сбор средств для тяжелобольных людей старше 18 лет), «Юна» (центр реабилитации бездомных животных), «Со-единение» (поддерживает слепоглухих людей), «Собиратор» (специализируется на экологических проектах). Каждый квартал список НКО будет меняться, чтобы как можно больше благотворительных организаций приняли участие в проекте и получили шанс на финансовую поддержку.

Фото пресс-службы Тинькофф

«Мы видим, как много клиенты помогают фондам в мобильном приложении Тинькофф. Поэтому решили дать возможность самым лояльным и активным пользователям не остаться в стороне и принять участие в программе «Вместе PROще». При этом от них не требуется дополнительных усилий: Tinkoff Pro ежемесячно выделяет на благотворительность фиксированную сумму, а от подписчиков мы хотим получить совет, какой из предложенных фондов, по их мнению, больше всего нуждается в поддержке. Ведь они живут в разных регионах страны, и, как никто другой, знают, где нужна помощь прямо сейчас», - рассказала руководитель подписок и партнерских нефинансовых сервисов Тинькофф Мария Асиновская.

Кроме того, клиенты компании могут перечислять на благотворительность кэшбэк за покупки по карте. Для этого им нужно подключить в мобильном приложении сервис «Кэшбэк во благо» и выбрать фонд, в который будут перечисляться деньги.

Новый проект «Вместе PROще» стал частью корпоративной программы компании «Рядом с теми, кто помогает». Она объединяет различные социальные начинания, в том числе грантовые конкурсы для НКО. С 2021 года Тинькофф направил некоммерческим организациям более 2 млрд рублей.