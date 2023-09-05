Новый учебник истории для 10-11-х классов: события прошлого должны оцениваться по результату

Новый учебник дает возможность уйти от шаблонного восприятия, непредвзято рассматривать исторический процесс. Фото: Александр Река/ТАСС

О принципах его составления, о том, какие разделы расширены и какие новые появились, как изменилась трактовка ключевых событий 20 и 21 веков и что вызвало критику в соцсетях, KP.RU говорила с профессионалами — учеными-историками, рецензентами и педагогами, которым с этим учебником работать.

ЛОГИЧНЫЙ ШАГ

Доктор исторических наук Александр Данилов принимал участие в работе над этим и над предыдущими учебниками Истории России.

- Ранее историю учили по трем разным учебникам?

- Да, и они составлялись на основе историко-культурного стандарта.

- Как он разрабатывался?

- Его разрабатывали после встреч и обсуждений самых разных структур. Не только педагогическое сообщество - но и церковные организации все конфессий, и Академия образования, и РАН. Удалось договориться и по перечню дат, и по терминологии, и по списку имен исторических, чтобы они не возникали случайно.

- Заложили базу?

- Да, был фундамент. Все учебники подводились под один знаменатель. В этом был большой плюс. Разработка концепции и историко-культурный стандарт были представлены главе государства в начале 2014-го. Было 15 вариантов учебников, осталось три. Была особая экспертиза учебников, с привлечением ученых и ведущих педагогов. А потом пошла апробация. Апробация выявляла лидеров.

- Тогда же решили создать единый учебник?

- Я предложил, чтобы представители всех трех коллективов участвовали в работе - и наработки лучшие использовали, и специалистов. Чтобы сделать этот учебник единым, согласованным. И работа пошла в другом ключе. При том в 1990-е говорили, например, что надо сделать курс «История» — и так растворить в истории мировой российскую. Это была бы большая беда. История нашей страны более молодая, чем история многих других стран — и это был бы перекос.

- Почему новый учебник критикуют?

- Думаю, такая критика - из-за приоритета государственной трактовки, коллективистских начал. Но ведь регулятором образовательной программы является как раз государство. Важно чтобы те, кто внимательно читают этот учебник, высказались бы по поводу возможных неточностей фактологических, а не эмоционально оценивали трактовки.

- В учебнике период перестройки оценивают негативно и положительно - период правления Сталина?

- Всегда события оцениваются по результату. Надо посмотреть, какой был результат в годы перестройки. Кто-то увидит распад страны и геополитическую трагедию. А кто-то - переход на рыночные рельсы и раскрепощение личности. Но мы и в этом учебнике не подошли к оценке, что такое был советский феномен и советская цивилизация. Что она принесла положительного не только нам — но и миру? Вообще, данный учебник — это следующий, логичный шаг в развитии школьной исторической программы и школьного учебника.

В новом учебники истории России для старшеклассников появилась глава о СВО. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

МИНУС НЕГАТИВИЗМ

Заместитель директора института история и политики МГПУ Владимир Шаповалов в качестве эксперта выступал на всех стадиях подготовки учебника, а группа привлеченных его университетом историков анализировала редакции учебника и обращали внимание на аспекты, которые стоило изменить.

- Идея единого учебника истории возникла 10 лет назад?

- Она исходила от нашего президента. К тому времени было несколько десятков разных учебников. Важно, что единый учебник был подготовлен тремя разными коллективами, которые прежде готовили отдельные учебники. И этот объединенный труд трех коллективов позволил взять все лучшее из прежних. Это не отрицание какого-то из трех учебников - а совокупность лучших методик.

- Но это не только единый учебник с точки зрения одного текста?

- Да, это еще и объединение в одном учебнике Всеобщей истории и истории России.

- Почему это так важно?

- Много лет дисциплины преподавались в некоторым отрыве друг от друга. Была рассинхронизация. В ряде случаев возникали нестыковки с точки зрения разных оценок одних событий или дублирование.

- А дискуссия о едином учебнике началась с чего?

- С обращения Президента по поводу учебника Всеобщей истории, в котором не было подробной информации о Сталинградской битве. В тот момент была апелляция от защитников того учебника — ну зачем во Всеобщей истории эта битва, если есть История России? Но ведь в истории Второй Мировой эта битва - ключевое событие.

Актуальная карта Российской Федерации в новом учебнике Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- И это стало отправной точкой для создания нового учебника?

- Помимо указанного обращения президента - была критика со стороны родительского и учительского сообщества, экспертов, ученых, блогеров. Они обращали внимания на те или иные сюжетные линии — и делали выводы.

- Какие?

- Там умалялась роль России. И негативно подавались некоторые аспекты российской истории. Нынешний избавлен от такого негативизма. В едином учебнике история России рассматривается через призму безусловной преемственности, непрерывности нашей истории — от Российской империи через СССР к Российской Федерации. Обозначаются важные ключевые моменты. И происходит непредвзятый разговор по ключевым аспектам непростой истории 20 и 21 веков.

- Например?

- Например, рассказ о таком событии как смерть Сталина. Критики учебника заявляют, что учебник «сталинистский». Но там описываются естественные процессы. Так масса советских граждан, действительно, скорбели по поводу смерти вождя.

- Акценты в оценки истории изменены?

- Даются новые оценки советской истории второй половины 20 века. Приведен объективный анализ кризиса советской государственности. Негативной роли тех или иных руководителей в годы кризиса 1990-х.

На учебнике истории России для 10 класса изображен парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- А роль тех, кто затеял перестройку?

- У нас под влиянием западных нарративов, которые продвигались Соросом и его партнерами, велась линия на то, чтобы очернять Союз. Упор на подчеркивание недостатков в стране Советов. Но надо обращать внимание на те достижения, что были в 1960-е, 1970-е и в 1980-е. Мощная экономика, полеты в космос, рост производства и достижения в социальной политике.

- В прежних учебниках это «не замечали»?

- Новый учебник дает возможность уйти от шаблонного восприятия, непредвзято рассматривать исторический процесс. Например, в том, что касается оценки диссидентского движения, которое не было ключевым фактором развития страны, не опиралось на значимую часть общества, но использовалась Западом в борьбе против СССР.

- Учебник уже критикуют как раз за «предвзятость»...

- Критика любого учебника — нормальный процесс. Это позволяет скорректировать недостатки. Но критика не должна быть политизированной. Хотелось бы услышать мнения ученых и учителей. Критика со стороны профессионалов важна, которые бы обращали внимание, например на возможные ошибки или на методику подачи.

- А что сейчас?

- Пока видим только деструктивную критику. Информационную атаку на учебник, на его авторов, на Минпрос. Критики, среди которых доминируют, в основном, те, кто покинул страну, негодуют относительно подходов. Они негодуют, что тут история России, настоящая, за которую нам не стыдно. Но это наш народ победил фашизм и отправил человека в космос. И это наши подвиги первых пятилеток.

- Есть и критика главы об СВО...

- Наличие такой главы очень важно. И ее критика скорее эмоциональна. Если же прочитать эту главу, то формируется понимание причин СВО. Информация в этой главе важна для школьников. Она позволяет формировать представление о современной России. И о идущих в ней процессах.

РОССИЯ - ЩИТ

Преподаватель педагогического Старицкого колледжа в Тверской области Александр Шитков, когда мы связались с ним, как раз собирался знакомиться с этим учебником.

- Я отслеживал ситуацию с новым единым учебником давно. И давно его надо было сделать.

- Почему?

- Единый учебник именно по истории особенно важен. В этой сфере должна быть четкая государственная политика. Единое пространство нашего исторического прошлого — оно даст возможность более правдиво освещать материал, внятно преподавать его. Когда есть разногласия о ключевых событиях — это плохо. Особенно с исторической точки зрения.

- Вы прежде слышали претензии от родителей — нам по какому учебнику готовится к ЕГЭ?

- Да, конечною, плюс кухонные разговоры. У нас все ведь разбираются в истории и медицине. Но нельзя экспериментировать над поколением. Вот в советской историографии было 15 параграфов только по истории Великой Отечественной, а в 2000-е скатилось до трех. Это что — правильная подача нашего героического прошлого?

- Новый учебник это исправляет?

- Надеюсь, да. Предназначение России — являться щитом от нашествий. И в 1242-м, и войне 1812-го, и 1914-го, и в войне 1941-го. И сегодня тоже.

- Вы — за новый единый учебник истории?

- Лично я — за. Я знаком со многими учеными-историками, обсуждал это с ними. Главное для меня, чтобы там была опора на архивные материалы — чтобы не было дискуссий о его объективности. Мы часто повторяем ошибки предков потому, что неважно знаем свою историю.